Bir banka daha konut faizini yüzde 1'in altına düşürdü

Yapı Kredi konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,99'a çekti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, bankanın makroekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarına göre, müşterilerine ve üreticilere değer katabilme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

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"Yapı Kredi olarak geniş ürün yelpazemizle ve uygun ödeme seçenekleriyle müşterilerimizin her alanda olduğu gibi konut finansmanı ihtiyaçlarında da yanındayız. Bu kapsamda tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Kampanya dahilinde tüm müşterilerimizin ödeme gücüne göre farklı ödeme planları da oluşturabiliyoruz."

Konut kredisinden, Yapı Kredi şubeleri, 444 0 445 telefon hattı veya "yapikredimortgage.com" internet adresi üzerinden yeni kredi talebi olan müşterilerin yanı sıra mevcut konut kredisini Yapı Kredi'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

BANKALARIN FAİZ ORANLARI NE KADAR?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.17

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

Hızlı kredi: 1.39 - Halkbank müşterileri (1.19) - Kamu çalışanları (1.25)

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.19

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.55

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.13

Konut kredisi: 1.05

GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.1

Taşıt kredisi: 1.23

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.14

Taşıt kredisi: 1.1

Ev kredisi: 1.06

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.59

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.31