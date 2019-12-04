Termik santralin sahibi, tehdit etmiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, termik santral bacalarına ilişkin olarak yaşanan gelişmeleri yazdı.

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD dönüşünde, Afşin-Elbistan Termik Santralı'nı işleten Çelikler Holding'in sahibi Tahir Çelik'i aradığını belirtti.

Erdoğan'ın "Biz sana süre verdik, şimdiye kadar neden yapmadın?" sorusunaholding sahibinin "Sayın Cumhurbaşkanım, 10 bin kişiye ekmek yediriyoruz. Biz bunun altından kalkamayız. Sürenin uzatılmasını talep ediyoruz" diyor.

Erdoğan bu yanıt üzerine sesini yükseltiyor. "Süre uzatımına rağmen sen hiçbir şey yapmamışsın" diye çıkışıyor. Erdoğan'ın sertleşmesi üzerine holding sahibi, "O zaman ben bırakayım" diyor. Erdoğan, "Ben sana onu demiyorum. Ne yaptın, onu soruyorum" dedikten sonra telefonu kapatıyor.

Selvi ayrıca, Afşin-Elbistan Termik Santralı'nı işleten Çelikler Holding'in sahibi Tahir Çelik'in, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'i, termil santral bacaları için ek süre verilmemesi halinde, işçilerin işine son vermekle tehdit etmiş. Holding sahibi Tahir Çelik, Selvi'ye yaptığı açıklamada tehdit iddialarını reddetti.