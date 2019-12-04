Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin

Orman Genel Müdürlüğü'nün personel alımı ile ilgili, sözlü ve uygulama sınavında gözlemci olarak yer alan Orman Mühendisleri Odası'ndan sürece dair bilgi aldık.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Orman Genel Müdürlüğü'nün bu alımında kesinlikle hak edenin kazanacağını dile getirdi. Kimseye haksızlık yapılmayacak ama haksızlığa uğradığını düşünen bize müracaat etsin, hakkını sonuna kadar arayalım dedi.

İşte Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz'a sorduğumuz sorular ve cevapları

Orman Genel Müdürlüğünün bir personel alımı var. 1200 orman mühendisi, 2700 orman muhafaza memuru alımı. Bu alımlarda Bakan beyin bir demeci olmuştu. Hiçbir şekilde hiç kimseye bir kayırmacılık olmayacak şeklinde. Orman Mühendisleri Odası olarak sürecin içindesiniz. Şimdi Orman Mühendisi Alımına yönelik süreçle ilgili bize bilgi verebilir misiniz.



Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Memurlar.net gibi Türkiye'deki tüm kamu bürokrasisinin takip ettiği, meslektaşlarımızın da yoğunlukla takip ettiği bir Dijital Medya organının bu soruyu sorması bence çok büyük bir önem araz ediyor. Başta Orman Mühendisleri Odası olarak tüm meslektaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. 1150 Orman Mühendisi, 2700 orman muhafaza memuru arkadaşımızın Orman Genel Müdürlüğü uhdesine katılması orman teşkilatının en büyük ihtiyacı idi.

Bunun yanında 1146 kişi de diğer branşlarda arkadaşlarımız bunların da 10 tanesi Orman Endüstri Mühendisi, 40 tanesi diğer mühendis arkadaşımız alındı. Diğerleri de bilgisayar işletmeni ve şoför olarak alındı. Şimdi bu süreç ile ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın Bakanımıza orman teşkilatının ihtiyacı olan bu insan kaynağının alımı ile alakalı göstermiş olduğu bu katkıdan dolayı tüm meslek camiamız adına teşekkür ediyorum.

Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığımız, Orman Genel Müdürümüz ve Bakanımızın önderliğinde bir örnek davranış sergileniyor. Bu alımla alakalı süreci ifade etmeden OGM'ye 2018 yılı kadrosundan 2019 yılı içerisinde sözlü ve uygulamalı sınav yapılarak alınan 46 mühendis olayını yaşadık. Orman Bu uygulama sınavlarına odamızdan da giden görevli arkadaşlarımız vardı. Uygulamalı sınav sonuçları önümüze geldiğinde ilan edilene kadar sabırla bekledik. Hak edenin hak ettiğini almasını ehliyet ve liyakat ilkesine göre davranılması en büyük arzumuz idi. İlan edildiğinde baktık ve gördük ki birebir uygulama sınav sonuçları Türkiye'de kazananlar olarak ilan edildi. Genel Müdürümüz ve Bakanımızla yaptığımız görüşmede Uygulama sınav sonuçlarına bir kişinin dahi müdahale etmediğini, sınav sonuçlarında kim kazanmış ise onların yerleştirildiklerini öğrendik. Bu 46 arkadaşımız Orman Genel Müdürlüğümüzün değişik birimlerinde görev yapıyorlar, alımlarında hiçbir şekilde torpil, tavassut, kayırmacılık olmadı. Atanan arkadaşlarımız bunu biliyor, katılan arkadaşlarımız da bunu biliyor. Biz de bunun en yakın şahidiyiz. Uygulamadan dolayı Bakanlığın bu yeni alımla ilgili taahhütlerini doğru olduğuna ve beyanlarını gerçekçi olduğuna inanıyorum.

Süreç nasıl işleyecek, önce Orman Genel Müdürlüğü Personel Alım Yönetmeliği ile ilgili mer'i mevzuat var. Yani kamu görevlerine ilk defa atanarak alınacak mühendisler sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda devlet görevine alınabilir hükmü var. Şimdi değişik yansımalar geliyor bizlere. Mer' i mevzuat böyle olduğu müddetçe siz bunu arzu etseniz de etmeseniz de mevzuata aykırı uygulama yapamazsınız. İlerleyen zamanlarda kanun değişir, yönetmelik değişir doğrudan atama modeli getirilir. Eğer bu alım sürecinde mevzuat değişikliğine yönelinse idi bu 5000 kadronun alınmaması gibi bir risk vardı. O yüzden mevcut yönetmelik gereği alımlar yapılıyor. Bunun altını bir kez çizelim. Uygulamada bir torpil, tavassut, adam kayırmacılık ya da haksızlık olup olmayacağı kamu oyunun çok tartıştığı bir konu. Teşkilatımızın 46 mühendis alımındaki tecrübesi var. Bizde izleyen süreci önce takip ediyoruz. Sayın Bakanımızla, Sayın Genel Müdürümüzle ve yetkili komisyonlarla defalarca görüştük. 26 Aralık'a kadar Orman Genel Müdürlüğümüzün Behiçbey Fidanlığında oluşturulan 4 komisyonun marifetiyle günde 100'er kişilik katılımın sözlü ve uygulamalı sınavlara alınıyorlar. Biz bu süreci adım adım takip ediyoruz ve Bakanlığın açıklaması da çok net. Orman Mühendisleri Odası ve Yetkili Sendika Toç Bir-Sen'in de bu yapılan uygulama sınavlarına gözlemci olarak katılma hakkı sunuldu. Biz de görevli olan yetkili birimlerimizle uygulama sınav parkurlarını hem sınav öncesinde hem de fiili sınav sürecinde takip ediyoruz. Şu ana kadar yapılan uygulamalarda birbiriyle zıt düşen tezat düşen haksızlığa dönük bir uygulamaya şahit olmadık.

Bu uygulamaya yönelik kaç komisyon var kaç kişi görevlendirdiniz?

Orman Genel Müdür Yardımcılarımız başkanlığında 4 tane komisyon kuruldu. Beşer kişiden oluşan diğer personellerin de takviye edildiği komisyonlar kurdu. Her komisyon günlük 25 arkadaşımızın sınavını yapıyor. Bakan Bey burada bir adım daha attı. Speküle edilebilecek sözlü sınavdaki puanı peşinen herkese 20 puan verilir şeklinde açıklama yaptı.

"UYGULAMA SINAVINDAKİ SORULAR HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR"

Uygulama sınavında da; bir damga yapımı, iki ağaçların boylanması, üç fidan dikimi, dört yangınla mücadele adı altında konularının tüm Türkiye de meslektaşlarımızla paylaşılan ve cevaplarının da mevzuatta çok açık belli olan bir uygulama yapılıyor. Orman Mühendisleri Odası, 13 şubemiz ve Genel Merkezdeki 15 yetkili kuruldaki arkadaşlarımızla beraber bu uygulama komisyonundaki 4 komisyonu değişik zamanlarda haberli, habersiz olacak şekillerde takip ediyoruz, katılıyoruz, gözlemci olarak arkadaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Uygulama sınavına giren arkadaşlarımız buna şahittirler.

Uygulama sınavına giren arkadaşlara yönelik bir eğitiminiz var mı?

Bu çok önemli bir konu. Orman Genel Müdürlüğümüzün idari ekiplerinin desteğiyle beraber Orman Mühendisleri Odası olarak 28 Orman Bölge Müdürlüğümüzde bu arkadaşlarımızın talep etmesi halinde uygulama sınavına dönük eğitimler verildi. Orman Mühendisleri Odası olarak da bu eğitimlere sonuna kadar destek verdik ve katılım sağladık 13 Şubemizin yönetim kurullarıyla ve Genel Merkez ekiplerimizle beraber katıldık. 28 Orman Bölge Müdürlüğümüz tüm ekipleriyle beraber meslektaşlarımıza katkı verdiler. Dolayısıyla hiçbir arkadaşımız kendisi arzu ettiği halde bu eğitimi almama durumuyla baş başa kalmadı. Yani uygulamada sorulacak sorular belli konular belli, gizli saklı hiçbir şey yok. Hangi sorudan uygulama yapılacağını herkes biliyor ve bilmesi de gerekiyor. Cevapları da belli. Kısaca iyi hazırlanan ve çalışan cevapları tam verebiliyor. Herkesin tam cevap vermesi demek KPSS'de yüksek puan alanın lehine bir sonuç doğuruyor. Sonuç itibariyle uygulama sorularında cevaplarında belli. İyi hazırlanan öne çıkacak.

Peki size şuana kadar ulaşan olumsuz bir durum var mı?

"HAKSIZLIĞA UĞRAYAN BİZE GELSİN"

Öncelikle şu cümlenin altına çizmek isterim. Şu ana kadar bize uygulama sınavına giren hiçbir arkadaşımızın bana haksızlık yapıldı ya da benim hakkım verilmedi veya benim hakkım gasp edildi, başkasına torpil geçildi şeklinde bir müracatı ya da bilgi aktarımı olmamıştır. Şu cümleyi sizler aracılığınla tüm Türkiye'ye ilan etmek isterim ki Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz gerçekten adil bir noktada duruyor. Görüşmelerimiz, konuşmalarımız, onların beyanatları bunu gösteriyor ama buna rağmen bir meslektaşım bana haksızlık yapıldı diyorsa bize müracaat etsin, biz 17400 civarında meslektaşın üye olduğu bir meslek örgütüyüz. O arkadaşımıza yapılan haksızlıkta onun yanındayız. Hakkını alıncaya kadar onun yanında seferber oluruz. Yanında yer alırız. Kısaca bana haksızlık yapıldı diyen varsa biz onun halkını korumak ve almadı İçin seferber oluruz.

Peki uygulama sınavı ne kadar sürecek?

Komisyonlar Ekim ayında sürece başladı. 26 Aralık 2019 tarihi itibariyle uygulama sınavları bitecek. Orman Muhafaza memurlarımızın ki daha önce bitecek. 26 Aralıktan sonra Orman Genel Müdürlüğümüz çok kısa bir zamanda, yaptığımız görüşmeler neticesinde Ocak ayını geçmeyecek belki ocak ayının ortasına kadar olan bir zaman içerisinde sonuçları ilan etmeyi planlıyor. Resmi açıklamayı Genel Müdürlüğümüz yapacak ama ön görüşmelerimiz, ön mütalaamız çok gecikmeden bu alımlar gerçekleşecek ki arkadaşlarımız yerlerine gidip adaptasyonlarını tamamlayıp 2020 yılı içerisine gerek orman idaremizin ihtiyacını giderme gerekse de milletimize hizmet etmek için süreç başlamış olsun.



Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.

Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Böyle önemli ve kritik zamanda ve önemli bir konuda bizleri ziyaret ettiniz ve meslektaşlarımız adına siyasi irade ve bürokratik iradenin bu noktadaki duruşu ve bizim bu bakışımızla alakalı mütalaamıza müracaat ettiniz. O nedenle başta bizi ve sizi takip eden ve takip edecek olan tüm meslektaşlarımız adına saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Unutmasınlar Orman Mühendisleri Odası 17400 meslektaşın ortak hisseli tapulu malıdır. Oda ve Yönetim olarak onların hizmetindeyiz.