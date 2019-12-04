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Kütahya'da otomobil refüjdeki ağaca ve direğe çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da refüjde bulunan ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralandı
 04 Aralık 2019 09:48
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Kütahya'da otomobil refüjdeki ağaca ve direğe çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da refüjde bulunan ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 43 AAP 021 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağacın yerinden söküldüğü, otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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