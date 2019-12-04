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Uludağ'da iki arkadaşı arama çalışmalarında 55 saat geride kaldı

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları kar yağışına rağmen sürüyor
 04 Aralık 2019 09:50
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Uludağ'da iki arkadaşı arama çalışmalarında 55 saat geride kaldı

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmalarında 55 saat geride kaldı.

Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 178 kişi katılıyor.

Bölgede 55 saattir devam eden çalışmalarda Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a ait herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadı. Kaybolan amatör dağcıların İstanbul'dan geldikleri ve Uludağ Jandarma Karakolu'nun önüne park ettikleri 34 SK 2280 plakalı otomobil, İstanbul'dan getirilen yedek anahtarla açıldı. Araçtaki incelemede de kaybolan kişilerin rotasıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında Alpaslan ve arkadaşı Sarp'a ait olduğu iddia edilen bir kafa ışığı bulundu. Ancak ışığın arama ekiplerine ait olduğu, kaybolan amatör dağcılarla bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Bölgede yoğun kar yağışı etkili oluyor. Ancak ekipler olumsuz hava koşullarının çalışmaları güçleştirmesine rağmen gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin birbirini dinlendirerek çalışmalara devam ettiği kaydedildi.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı
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