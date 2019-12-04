Van ve Muş'ta kardan kapanan 45 yol ulaşıma açıldı
|04 Aralık 2019 09:53
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Van ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan 45 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanabilmesi için çalışma yürütüldü.
Bahçesaray, Gürpınar ve Muradiye ilçelerine bağlı mahallelerde kapanan yollar, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.
Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kar ve tipi nedeniyle dün kapanan 30 köy yolunu ulaşıma açtı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu olacak.
Akşam kar yağışının beklendiği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Günün en yüksek sıcaklıklarının Van ve Hakkari'de 8, Muş'ta 4, Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.
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