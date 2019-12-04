İçişleri, ülkesine dönen Suriye'li sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bin 690 olduğunu bildirdi.
|04 Aralık 2019 10:30
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