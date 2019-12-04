Ceren'in öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı
|04 Aralık 2019 10:07
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin bir kişi yakalandı.
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin önünde bıçakla saldırarak öldüren zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Çok sayıda iş yeri kamera kayıtlarını inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.
Ekiplerin gece boyunca bazı güvenlik kameralarını incelediği ancak zanlının bu görüntülerde yüzünün net olmadığı belirlendi.
Öte yandan polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.
Ceren Özdemir'in cenazesi, bugün üniversitenin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi önünde düzenlenecek törenin ardından Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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