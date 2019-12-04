Kalın'dan NATO Zirvesi değerlendirmesi
Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın:- "Birlik ve dayanışma, NATO'nun iki temel direğidir. Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisi, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır"
|04 Aralık 2019 10:12
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, birlik ve dayanışmanın, NATO'nun iki temel direği olduğunu belirterek, Türkiye'nin müttefiklerinden, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında bulunulmasını beklediğini bildirdi.
Kalın, Twitter hesabından, İngiltere'de gerçekleştirilen NATO Zirvesine ilişkin paylaşımda bulundu.
İbrahim Kalın, "Birlik ve dayanışma, NATO'nun iki temel direğidir. Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisi, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz." ifadelerini kullandı.
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