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Tütün mamullerinde düz paket uygulaması yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle temmuz ayında yürürlüğe giren "tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulaması 5 Aralık'ta başlayacak
 04 Aralık 2019 10:19
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Tütün mamullerinde düz paket uygulaması yarın başlıyor

"Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek ve 5 Ocak 2020'den sonra piyasada eski tip paket bulunmayacak.

Tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigarillo paketlerinin varsa iç ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak.

Karton malzemeden yapılan tütün mamulü paketlerinin iç yüzey rengi "Pantone 448 C Mat" bitişli veya beyaz rengin yanında kraft kahvesi renginde de olabilecek. Sigara dışındaki tütün mamullerinin şeffaf olmayan iç ambalajında ise "Pantone 448 C Mat" bitişli rengin yanı sıra gümüş rengi kullanılabilecek.

Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte yazılacak.
Memurlar.Net
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