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Borcu nedeniyle Ankapark'ın elektriği kesildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in, zamanında yapılan Ankapark'ın borcu nedeniyle elektriği kesildiği öğrenildi.
 04 Aralık 2019 10:34
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Borcu nedeniyle Ankapark'ın elektriği kesildi

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, işletmeci şirket ile Başkent Elektrik arasında borcun ödenmesi konusunda görüşmeler sürüyor. İşletmeci şirketin yabancı menşeli bir gruba satılması konuşulurken gündeme gelen elektrik kesintisi, finansmanla ilgili yaşanan sorunları gözler önüne serdi.

YAVAŞ: MALİYETİ 750 MİLYON DOLAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, batmakta olduğunu duyurduğu Ankapark'ın başkent belediyesine maliyetinin 750 milyon dolar olduğu açıklayarak "Bu para, belediyenin ailelere yaptığı yardımı 30 yıl boyunca karşılardı" demişti. Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilmeye başlandığı 2013 yılından beri Ankapark hakkında pek çok itiraz dile getirilmiş, yüksek maliyet tartışmaları ve defalarca sonuçlanamayan ihale süreçleri yaşanmıştı.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine kurulan ve ticari faaliyete geçebilmesi için yasal düzenleme yapılan Ankapark/Wonderland Eurasia, 'Avrupa'nın en büyük tema parkı' olma iddiasıyla 20 Mart 2019'da açılmıştı.

Yaklaşık 25 bin kişiyi sığdırabilecek bir kapasitesi olduğu açıklanan Ankapark, ilk yıl yerli ve yabancı beş milyon turisti ağırlamayı hedefliyordu.

Ancak açılışının üzerinden henüz bir yıl geçmemişken, Ankapark'a ilginin az olması sebebiyle batmakta olan bir yatırım olduğu ve maliyetinin de kurulduğu dönemde açıklanandan fazla olduğu tartışılıyor.
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