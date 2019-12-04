1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BDDK, Merkez Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Merkez Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi
 04 Aralık 2019 10:59
Yazdır
BDDK, Merkez Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Merkez Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, Merkez Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni, şirketin talebi doğrultusunda iptal edildi.

İptal kararı, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TÜSİAD'dan 'işsizlik' uyarısı
04 Aralık 2019 12:18		 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gümrük işlemlerinde 'ortak POS' uygulaması başlıyor
04 Aralık 2019 11:41
BTK'den 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne sertifikalı eğitim desteği
04 Aralık 2019 11:21		 Türkiye'nin beklediği YHT setlerinden ilki Ankara'ya ulaştı
04 Aralık 2019 11:06
Tarım alanlarına miras takibi
04 Aralık 2019 11:06		 Türkiye Vakıflar Bankası'ndan Hazine'ye hisse devrine ilişkin açıklama
04 Aralık 2019 10:48
Vakıflar Bankasının bazı hisseleri Hazineye devredildi
04 Aralık 2019 02:41		 Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
03 Aralık 2019 20:28
Varlık Fonu'ndan 10 milyar dolarlık yatırım
03 Aralık 2019 12:01		 Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu
03 Aralık 2019 11:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:53 - Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 10 yaralı12:45 - Oyuncu Özgün Aydın polise 'tehdit ve hakaretten' hakim karşısına çıktı12:43 - Batman'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı12:42 - Çeyrek altın ne kadar?12:40 - Vakıfbank'taki hisse devri, personel açısından ne anlama geliyor?12:27 - ALES'te standart sapmanın etkisi adaylar mağdur ediyor!12:25 - Kol saati ve yüzük nedeniyle sınav iptaline Danıştay 'dur' dedi12:21 - Zabıt katibi adliye tuvaletinde ölü bulundu12:20 - FETÖ'den serbest bırakılan astsubaya savcılık itiraz edince tutuklandı12:18 - TÜSİAD'dan 'işsizlik' uyarısı
12:16 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - Şule Çet davasında karar verildi11:57 - Ceren'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı11:55 - Kahramanmaraş'ta PKK yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı11:54 - Ak Parti'den vekillere uyarı... TBMM'de olun11:43 - YouTube CEO'su siteyi çocuklarına yasakladı11:41 - Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gümrük işlemlerinde 'ortak POS' uygulaması başlıyor11:41 - Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu öldürülen öğrenci için üniversitede tören
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
Daire Başkanı öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçakladı
Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında
Burak Yılmaz da 'çakarlı'
Emekliye 5 aylık zam ve fark
Borcu nedeniyle Ankapark'ın elektriği kesildi
Tütün mamullerinde düz paket uygulaması yarın başlıyor
Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin
375'e göre geçici görevlendirilen personelin mehil müddeti ve harcırahı
Sınava FETÖ'nün joker adayları girmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 1
keloğlan 1
su elçileri 4
Mudanya 2
Farid farjad 1
25 kuruş 2
persian song 1
opet 2
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
hiç uğraşamam 1
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
Kırşehir Çiçekdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam