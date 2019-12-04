1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB, farklı inanç sahiplerinin cenaze işleri için 50 din görevlisi aldı

Aralarında peder, papaz, haham, Şafii imamı, Caferi imamı ve Alevi dedelerinin bulunduğu din adamları, Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı görev yapacak
 04 Aralık 2019 11:00
Yazdır
İBB, farklı inanç sahiplerinin cenaze işleri için 50 din görevlisi aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), farklı inançlara sahip vatandaşların cenaze işlemlerini yapmaları için 50 din görevlisini işe aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aralarında peder, papaz, haham, Şafii imamı, Caferi imamı ve Alevi dedelerinin bulunduğu din adamları, Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı görev yapacak. 25'i gassal olan din görevlileri, mensup oldukları dinin vecibeleri gereği vefat eden kişiyi son yolculuğuna hazırlayıp uğurlayacak.

Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı Cenaze Hizmetleri Müdürlüğünde 206 imam ve 195 gassalın yanı sıra farklı inanç gruplarından din adamlarının göreve başlamasıyla cenaze hizmetlerinde eşit hizmet anlayışı esas olacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni uygulamayı sosyal medya hesaplarından, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak." şeklinde duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, şimdiye kadar cenaze hizmetleri için sadece imamların görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Birçok kimliğin, inancın bir arada yaşadığı çok özel bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul tarihi boyunca farklı renklere ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eşit hizmet ilkesi gereği bütün farklılıklara eşit hizmet götürme çabası içerisinde önümüzdeki dönemi tasarlamak istiyor. İstanbul'daki bütün dinsel inançlara ve kimliklere ilişkin cenaze hizmetini verecek kamusal görevi yerine getiriyoruz. Cenaze hizmetleri kapsamında hem Müslüman toplulukların farklı mezheplerinden olan Caferi, Şafii, Alevi hem de Ermeni, Rum, Katolik ve Musevi vatandaşlarımıza hizmet verecek din görevlileri çalıştırmaya başladık. Önceki dönemlerde, farklı kimliklere cenazelerde kendi inançlarına uygun hizmet verilmiyordu. Şimdi ise başka bir inanca mensup biri vefat ettiği zaman yakınlarının talep etmeleri veya vasiyeti halinde kendi inancından bir din adamını cenaze işlemleri için görevlendiriyoruz."

Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç da her dini inancın farklı bir ritüeli olduğuna değinirken, "Bu farklı ritüelleri kendi din adamlarıyla yürütmek onların hakları. Biz, bu haklarını vermekle kendimizi mutlu hissediyoruz. Hangi inanç grubunda olursa olsun, onlarla ilgili din adamlarından, yıkamasından definine kadar her türlü hizmeti ücretsiz bir şekilde vermeyi hedefledik. Bu hedef için de hazırlıklarımız tamam." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vakıfbank'taki hisse devri, personel açısından ne anlama geliyor?
04 Aralık 2019 12:40		 Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
04 Aralık 2019 06:50
Yerli ve milli bomba imha robotu görev başında
03 Aralık 2019 22:00		 Evren Bulvarı'nın adı Bülent Ecevit olarak değiştirildi
03 Aralık 2019 20:13
İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor
03 Aralık 2019 19:47		 İmamoğlu, İzmir'den ulaşımcı transfer etti
03 Aralık 2019 17:58
Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi
03 Aralık 2019 17:36		 Çakar lamba gitti, tepe lambası geldi
03 Aralık 2019 17:25
YÖK Başkanı, öğretmen yetiştirme konusunu değerlendirdi
03 Aralık 2019 17:16		 MSB: Rasulayn'da herkes dinini özgürce yaşayabiliyor
03 Aralık 2019 16:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Oyuncu Özgün Aydın polise 'tehdit ve hakaretten' hakim karşısına çıktı12:43 - Batman'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı12:42 - Çeyrek altın ne kadar?12:40 - Vakıfbank'taki hisse devri, personel açısından ne anlama geliyor?12:27 - ALES'te standart sapmanın etkisi adaylar mağdur ediyor!12:25 - Kol saati ve yüzük nedeniyle sınav iptaline Danıştay 'dur' dedi12:21 - Zabıt katibi adliye tuvaletinde ölü bulundu12:20 - FETÖ'den serbest bırakılan astsubaya savcılık itiraz edince tutuklandı12:18 - TÜSİAD'dan 'işsizlik' uyarısı12:16 - Gün ortası döviz fiyatları
12:10 - Şule Çet davasında karar verildi11:57 - Ceren'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı11:55 - Kahramanmaraş'ta PKK yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı11:54 - Ak Parti'den vekillere uyarı... TBMM'de olun11:43 - YouTube CEO'su siteyi çocuklarına yasakladı11:41 - Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gümrük işlemlerinde 'ortak POS' uygulaması başlıyor11:41 - Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu öldürülen öğrenci için üniversitede tören11:38 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
Daire Başkanı öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçakladı
Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında
Burak Yılmaz da 'çakarlı'
Emekliye 5 aylık zam ve fark
Borcu nedeniyle Ankapark'ın elektriği kesildi
Tütün mamullerinde düz paket uygulaması yarın başlıyor
Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin
375'e göre geçici görevlendirilen personelin mehil müddeti ve harcırahı
Sınava FETÖ'nün joker adayları girmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pusat 3
opet 2
su elçileri 4
25 kuruş 2
çok tatlısın 2
fregoli sendromu-binbir surat sendromu 3
mesaj 2
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 1
Appo 4
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
Kırşehir Çiçekdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam