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Tarım alanlarına miras takibi

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önüne geçmek amacıyla pilot olarak hayata geçirilen "Tarım Arazileri Devir Takip Sistemi", ülke genelinde kullanılacak - Tarım arazilerinin bölünmesini önleyen düzenlemeyle 2014 yılından bugüne kadar 6 milyon 362 bin 951 tarımsal parselin bölünmeden mirasçılara intikali sağlandı- Sit kararı alınarak koruma altına alınacak büyük ova sayısının 300'e çıkarılması planlanıyor
 04 Aralık 2019 11:06
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Tarım alanlarına miras takibi

- Tarım arazilerinin satış ve miras intikal işlemlerinin online yapılmasını sağlamak amacıyla pilot olarak uygulamaya konulan "Tarım Arazileri Devir Takip Sistemi", ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım topraklarının korunması amacıyla arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem veriyor.

Bugüne kadar 6,1 milyon hektar alanda toplulaştırma tamamlanırken, 3,2 milyon hektar alanda da tescil işlemleri gerçekleştirildi. Halen 8,2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülüyor.

Türkiye, 1961-2002 döneminde 450 bin hektarda toplulaştırma yaparken, 2003-2018 yıllarında 3,2 milyon hektarda çalışmalar tamamlandı. Yıl sonu itibarıyla toplulaştırma yapılmış alan miktarı 4 milyon hektara çıkacak.

Bakanlık, 2023 hedefi olarak 8,5 milyon hektarda toplulaştırmayı tamamlamayı planlıyor.

- Ovalara koruma

Ülke genelinde bugüne kadar toplam alanı 7 milyon 120 bin hektar olan 265 büyük tarımsal ova, Bakanlar Kurulu kararıyla sit alanı olarak koruma altına alındı. Koruma altına alınan büyük ova sayısının 300'e çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Bugüne kadar 4 milyon 161 bin hektar alanda tarımsal arazi kullanım planlaması çalışmaları da yapıldı.

Öte yandan, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda 2014 yılında değişiklik yapılırken, bu kanunla tarım arazilerinin bölünmesinin önüne geçildi, mirasa konu tarım arazilerinde mülkiyet devri zorunlu hale getirildi. Kanunun yürürlüğe girdiği 2014 yılından bugüne kadar 6 milyon 362 bin 951 tarımsal parselin bölünmeden mirasçılara intikali sağlandı.

Toplam 740 bin 185 hektar tarım alanının satış yoluyla bölünmesi önlenirken, 1,4 milyon hektar alanın miras ve satış yoluyla hisselendirilmesi ve bölünmesinin önüne geçildi.

- Topraksız köylüye destek

Tarım arazilerinin satış ve miras intikal işlemlerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ile entegre edilerek online olarak hızlı ve doğru şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla "Tarım Arazileri Devir Takip Sistemi" yazılımı hazırlandı. Ankara'da pilot olarak uygulamasına başlanan sistemin tüm il ve ilçe müdürlüklerinde uygulamaya alınması hedefleniyor.

Yine kanun kapsamında topraksız ve az topraklı çiftçilerin hazine arazileriyle topraklandırılması için Tarımsal Arazi Edindirme ve Değerlemesi Projesi de başlatıldı. Bugüne kadar 15 ildeki 199 köyde 16 bin 151 çiftçi ailesine 1 milyon 43 bin 620 dekar Hazine arazisi dağıtıldı. Halen 7 ildeki 28 köyde yaklaşık 254 bin dekar alanda arazi dağıtım çalışmalarına devam ediliyor.
Anadolu Ajansı
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