Gram altın 274 lira seviyelerinde
|04 Aralık 2019 11:06
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 274,3 lira seviyesinde seyrediyor.
Gram altın, dün dolar kuru ve ons altındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde, 273,7 liradan tamamladı.
Yeni güne de artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 274,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 448 lira, Cumhuriyet altını da 1.829 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,4 yükselişle 1.483,5 dolar seviyesinde seyrediyor.
Analistler, ABD'de devam eden azil süreci, Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdiğini, buna paralel altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi.
Bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.494 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini ifade etti.
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