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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 04 Aralık 2019 11:04
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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesine, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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