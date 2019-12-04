Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
|04 Aralık 2019 11:04
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Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesine, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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