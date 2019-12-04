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Apple'ın bir açığını daha buldu

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ve oynadığı mobil oyunda satın alma işlemi yaparken Apple'ın sistem açığını fark ederek, 300 TL ile ödüllendirilen 19 yaşındaki Hüseyin Çoban, Apple'ın bir açığını daha buldu. Çoban, bu açık için Apple'ın teklif ettiği 220 bin doları (1 milyon 262 bin TL) az buldu.
 04 Aralık 2019 11:22
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Apple'ın bir açığını daha buldu

Didim'de açık lise okuyan Hüseyin Çoban, oynadığı mobil oyunda satın alma işlemi yapabilmesi için Apple hesabına bakiye yükledi. Çoban, satın alma işlemi sırasında yaşanan problem sonrasında sistemdeki açığı fark etti. Çoban, bulduğu açığı bildirdiği Apple tarafından 300 TL ile ödüllendirildi. Apple attığı elektronik posta ile teşekkür de etti.

Çoban, Apple model cep telefonu kullanan ünlülerin iCloud (Bulut da denilen depolama alanı) hesaplarına girerek tüm fotoğrafları ile uygulamalarına ulaştı. Bunun üzerine şirket yetkilileri ile temasa geçti. Çoban kendisine teklif edilen 220 bin doları ise az buldu.

Çoban şöyle dedi: "Türkiye'deki ünlülerin çoğu Apple marka cep telefonu kullanıyor. Bulduğum bu açıkta, ünlülerin hesaplarına girerek iCloud şifreleriyle fotoğraflarına kadar erişebiliyorum.

Bu açıkla ilgili Apple ile iletişime geçtim. Bana elektronik posta ve telefon yoluyla bu açığı kademeli bir şekilde anlatmamı istediler. Ancak, karşılığında ödül olarak verecekleri parayı az buldum. Açığı söylemedim. Bunu duyan bazı art niyetli kişiler benimle iletişime geçti. Açığı söylemem halinde bana Apple'ın teklif ettiği paranın 5 katını vereceklerini söylediler ama ben bu açığı başkasına vermeyi düşünmüyorum. Çünkü aralarında ülkemizden de çok sayıda ünlü var. Bu kişilerin Apple hesaplarına erişebilirler. Daha sonra da onların fotoğraflarını kötü amaçla sosyal medyada yayabilirler. Kötü niyetli kişilere bu açığı asla söylemeyeceğim.

Bu tür açıkları, benden başka bulanlar da var. Onlar da bu alanlarda oldukça başarılılar. Ben de onların ekibinde olmayı düşünüyordum ama sonuçta herkes ayrı çalışıyor. Yazılım hataları her şeyde oluyor. Önemli olan bunları bulabilmek."
Memurlar.Net
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