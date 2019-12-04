TMSF yönetimindeki Koza Altın, vergisi sıralamasında 15 basamak yükseldi
|04 Aralık 2019 11:31
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 2'nci Başkanı ve Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altıntaş, 2017'de kurumlar vergisi sıralamasında 35'inci olan Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin 2018'de ödediği 283 milyon 97 bin 917 lira vergiyle 20'nci sıraya yükseldiğini bildirdi.
Koza Holding'den yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerini, TMSF'ye bağlı olarak sürdüren Koza Altın, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Gümüşhane'deki 5 madende üretim gerçekleştirerek, Türkiye'nin toplam altın imalatının yüzde 30'unu karşılıyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Altıntaş, holding bünyesindeki Koza Altın İşletmelerinin bu yılın 3'üncü çeyreği sonu itibarıyla net dönem karının 1 milyar 260 milyon liraya ulaştığını ifade etti.
Şirketin TMSF'ye devrinden sonra öz kaynaklarının yüzde 124 artışla 2,9 milyar liraya yükseldiğini belirten Altıntaş, şunları kaydetti:
"Bizlere emanet olan işletmelerimizin önemli çalışma performansı ortaya koymaları ülkemiz adına bizleri mutlu ediyor. Toplam altın üretimi geçen yıl 8,2 ton olan işletmelerimiz, bu yıl ise toplam 10,8 ton altın üretmeyi hedefliyor. 2017 kurumlar vergisi sıralamasında 35'inci olan Koza Altın İşletmeleri, 2018'de 20'nci sıraya yükseldi. 2018 yılında 283 milyon 97 bin 917 lira kurumlar vergisi ödedik. Devletimize ödenen vergilerin şirketin TMSF'ye devrinden itibaren yüzde 127 arttığı görülmektedir."
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