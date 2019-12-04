1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

2 yıl önce dağa kaçırılan kızı için oturma eylemine katılan Vahide Çiftçi:- "Kızım 12 yaşındaydı. Elinin kalem tutmasını istedim. Kızımı kaçırdılar ve eline silah verdiler. Kızımı almadan gitmeyeceğim"
 04 Aralık 2019 11:38
Yazdır
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 93'üncü gününe girdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden, 2 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Özlem Çiftçi için Diyarbakır'a gelen Vahide Çiftçi'nin (36) de dahil olmasıyla oturma eylemi yapan aile sayısı 58'e yükseldi.

Çiftçi, kızının 2017 yılında köylerinden PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızının kaçırıldığında 6. sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Çiftçi, "Örgüt zorla kızımı kaçırdı. Bir grup köye geldi, onlara 'Kızım nerede?' diye sordum, 'Biz kaçırdık.' dediler." diye konuştu.

Çiftçi, kızından 2 yıldır hiç haber alamadığını belirterek, evladına kavuşmak istediğini aktardı.

"Kızımı istiyorum. Şimdi nerededir, bilmiyorum. Onu çok merak ediyorum, acı çekiyorum." diyen Çiftçi, Diyarbakır annelerinin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, evladına kavuşmak için eyleme katıldığını kaydetti.

Çiftçi, "Kızım 12 yaşındaydı. Elinin kalem tutmasını istedim. Kızımı kaçırdılar ve eline silah verdiler. Kızımı almadan gitmeyeceğim. Kızım devlete teslim ol. Seni çok özlemişim. Her gün senin için ağlıyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den serbest bırakılan astsubaya savcılık itiraz edince tutuklandı
04 Aralık 2019 12:20		 Kahramanmaraş'ta PKK yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
04 Aralık 2019 11:55
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
04 Aralık 2019 11:04		 Kocaeli'de PKK operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı
04 Aralık 2019 10:12
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 gözaltı kararı
04 Aralık 2019 10:11		 Van'dan silah kazası sonucu 1 asker şehit
04 Aralık 2019 09:18
Sınava FETÖ'nün joker adayları girmiş
04 Aralık 2019 07:21		 22 FETÖ itirafçısı 280 kişinin ismini verdi
03 Aralık 2019 22:14
FETÖ iltisaklı okulun müdürü gözaltına alındı
03 Aralık 2019 21:08		 Darbecilerin sözde 'Ankara Valisi' savunma yaptı
03 Aralık 2019 19:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Oyuncu Özgün Aydın polise 'tehdit ve hakaretten' hakim karşısına çıktı12:43 - Batman'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı12:42 - Çeyrek altın ne kadar?12:40 - Vakıfbank'taki hisse devri, personel açısından ne anlama geliyor?12:27 - ALES'te standart sapmanın etkisi adaylar mağdur ediyor!12:25 - Kol saati ve yüzük nedeniyle sınav iptaline Danıştay 'dur' dedi12:21 - Zabıt katibi adliye tuvaletinde ölü bulundu12:20 - FETÖ'den serbest bırakılan astsubaya savcılık itiraz edince tutuklandı12:18 - TÜSİAD'dan 'işsizlik' uyarısı12:16 - Gün ortası döviz fiyatları
12:10 - Şule Çet davasında karar verildi11:57 - Ceren'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı11:55 - Kahramanmaraş'ta PKK yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı11:54 - Ak Parti'den vekillere uyarı... TBMM'de olun11:43 - YouTube CEO'su siteyi çocuklarına yasakladı11:41 - Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gümrük işlemlerinde 'ortak POS' uygulaması başlıyor11:41 - Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu öldürülen öğrenci için üniversitede tören11:38 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
Daire Başkanı öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçakladı
Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında
Burak Yılmaz da 'çakarlı'
Emekliye 5 aylık zam ve fark
Borcu nedeniyle Ankapark'ın elektriği kesildi
Tütün mamullerinde düz paket uygulaması yarın başlıyor
Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin
375'e göre geçici görevlendirilen personelin mehil müddeti ve harcırahı
Sınava FETÖ'nün joker adayları girmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pusat 3
opet 2
su elçileri 4
25 kuruş 2
çok tatlısın 2
fregoli sendromu-binbir surat sendromu 3
mesaj 2
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 1
Appo 4
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
Kırşehir Çiçekdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam