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Ak Parti'den vekillere uyarı... TBMM'de olun

Ak Parti Grup yönetimi bütçe görüşmeleri esnasında tüm milletvekillerin TBMM'de olmasını istedi. Bütçe görüşmeleri 9 Aralık2ta başlayacak ve 20 Aralık'ta da sona erecek.
 04 Aralık 2019 11:54
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Ak Parti'den vekillere uyarı... TBMM'de olun

Ak Parti Grup yönetimi bütçe görüşmeleri esnasında tüm milletvekillerin TBMM'de olmasını istedi. Bütçe görüşmeleri 9 Aralık2ta başlayacak ve 20 Aralık'ta da sona erecek.

İşte Ak Parti'nin milletvekillerine gönderdiği yazı

Sayın Milletvekilimiz,

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri; 09 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 12:00'de başlayıp (Cumartesi Pazar günleri dahil) aralıksız çalışarak 20 Aralık 2019 Cuma günü tamamlanacaktır.

TBMM Genel Kurulu bu süreçte her gün saat ll:00'de (açılış ve kapanış birleşimleri hariç) açılacak ve gün sonunda kurum bütçeleri ile ilgili çok sayıda oylama yapılacaktır.

Bütçe Kanun Teklifinin görüşmelerinin önemi/hassasiyeti nedeniyle;

> Genel Merkez,

> İhtisas ve Uluslararası Komisyon toplantıları,

> Ve diğer resmi/özel

Tüm programlarınızı TBMM Genel Kurulunda olacak şekilde yapmanız gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Naci BOSTANCI Grup Başkanı

DAĞITIM:

-AK Parti Genel Merkez (Birim Başkanları) -Tüm Milletvekillerimiz
Memurlar.Net
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