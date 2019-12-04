Ak Parti'den vekillere uyarı... TBMM'de olun
|04 Aralık 2019 11:54
|Yazdır
Ak Parti Grup yönetimi bütçe görüşmeleri esnasında tüm milletvekillerin TBMM'de olmasını istedi. Bütçe görüşmeleri 9 Aralık2ta başlayacak ve 20 Aralık'ta da sona erecek.
İşte Ak Parti'nin milletvekillerine gönderdiği yazı
Sayın Milletvekilimiz,
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri; 09 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 12:00'de başlayıp (Cumartesi Pazar günleri dahil) aralıksız çalışarak 20 Aralık 2019 Cuma günü tamamlanacaktır.
TBMM Genel Kurulu bu süreçte her gün saat ll:00'de (açılış ve kapanış birleşimleri hariç) açılacak ve gün sonunda kurum bütçeleri ile ilgili çok sayıda oylama yapılacaktır.
Bütçe Kanun Teklifinin görüşmelerinin önemi/hassasiyeti nedeniyle;
> Genel Merkez,
> İhtisas ve Uluslararası Komisyon toplantıları,
> Ve diğer resmi/özel
Tüm programlarınızı TBMM Genel Kurulunda olacak şekilde yapmanız gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mehmet Naci BOSTANCI Grup Başkanı
DAĞITIM:
-AK Parti Genel Merkez (Birim Başkanları) -Tüm Milletvekillerimiz
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MHP'li Aycan: Cumhurbaşkanının vetosundan memnun oldum
04 Aralık 2019 11:36
|Belgeler 'Devlet Arşiv Veri Merkezi'nde saklanacak
04 Aralık 2019 11:21
|Doğa Koleji öğretmenleri yine gündem
04 Aralık 2019 11:21
|Borcu nedeniyle Ankapark'ın elektriği kesildi
04 Aralık 2019 10:34
|İçişleri, ülkesine dönen Suriye'li sayısını açıkladı
04 Aralık 2019 10:30
|Kalın'dan NATO Zirvesi değerlendirmesi
04 Aralık 2019 10:12
|Termik santralin sahibi, tehdit etmiş
04 Aralık 2019 09:40
|Arkadaşlarını kurtardı kendisi şehit oldu
04 Aralık 2019 08:40
|CHP kurultayları kavgayla başladı
04 Aralık 2019 07:05
|Erdoğan'dan 'bloke ederiz' çıkışı
04 Aralık 2019 06:10