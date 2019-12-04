Kahramanmaraş'ta PKK yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
|04 Aralık 2019 11:55
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Kasım'da Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda terör suçlusu mahkumlarla örgüt arasında iletişim sağladıkları ve terör örgütü PKK/KCK adına para topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerin evlerinde jandarma ekiplerince yapılan aramada ele geçirilen örgütsel doküman niteliğinde dijital materyallerin incelenmesinin ardından, serbest bırakılanlardan A.K, E.K. ve B.K. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.
Ekiplerce yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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