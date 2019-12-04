Şule Çet davasında karar verildi
|04 Aralık 2019 12:10
|Yazdır
Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada sanıklardan Çağatay Aksu hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıl 6 ay, Berk Akand hakkında ise Aksu'ya bu suçların işlenmesinde yardım ettiği gerekçesiyle toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, sanıklar ile avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını ve son sözlerini dinledikten sonra hükmü açıkladı.
Buna göre, sanıklardan Aksu "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edildi. Aksu, ayrıca "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.
Sanık Akand'ın ise Aksu'nun işlediği suçlara yardım ettiği kanaatine varan mahkeme, Akand'ı "kasten öldürme suçuna yardım"dan 12 yıl 6 ay, "nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım"dan 5 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım"dan da 1 yıl 3 ay hapse mahkum etti.
Kararı oy çokluğuyla alan mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Oyuncu Özgün Aydın polise 'tehdit ve hakaretten' hakim karşısına çıktı
04 Aralık 2019 12:45
|Batman'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
04 Aralık 2019 12:43
|Zabıt katibi adliye tuvaletinde ölü bulundu
04 Aralık 2019 12:21
|Ceren'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
04 Aralık 2019 11:57
|Öğrenci yurtlarında kapasite artırılacak
04 Aralık 2019 11:33
|Şule Çet davası için karar bekleniyor
04 Aralık 2019 11:04
|Biyolojik babanın belirlenmesi için 30 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı
04 Aralık 2019 11:03
|Bolu Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
04 Aralık 2019 10:37
|Van ve Muş'ta kardan kapanan 45 yol ulaşıma açıldı
04 Aralık 2019 09:53
|Kütahya'da otomobil refüjdeki ağaca ve direğe çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
04 Aralık 2019 09:48