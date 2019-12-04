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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 04 Aralık 2019 12:16
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,74205,7430
Avro6,37006,3710
Sterlin7,47807,5150
ANKARA
ABD Doları5,71505,7750
Avro6,33006,4000
Sterlin7,37907,5260
Anadolu Ajansı
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