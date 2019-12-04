1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TÜSİAD'dan 'işsizlik' uyarısı

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski:Ekonomide gözlediğimiz toparlanmanın kalıcı hale getirilmesi kısa vadede en önemli odak noktamızdır. Bunu yaparken toplumun önüne yeni ve heyecan verici, toplumsal enerjiyi harekete geçirici hedefler koymalıyız. Hesaplarımız, yüzde 5'in altında bir büyümenin işsizliği daha da yükseltebileceğini gösteriyor. Yani yeniden büyümeye geçiş çok kritik öneme sahip
 04 Aralık 2019 12:18
Yazdır
TÜSİAD'dan 'işsizlik' uyarısı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, ekonomide gözlenen toparlanmanın kalıcı hale getirilmesinin kısa vadede en önemli odak noktaları olduğunu belirterek, "Bunu yaparken toplumun önüne yeni ve heyecan verici, toplumsal enerjiyi harekete geçirici hedefler koymalıyız." dedi.

Kaslowski, JW Marriott Otel'de düzenlenen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tüm büyük ekonomilerde 2020'li yıllara hazırlanmak için seferberlik olduğunu söyledi.

Bu hazırlık kapsamında toplumsal, çevresel ve siyasal boyutların da ele alındığını ifade eden Kaslowski, insanlığın, iklim değişikliğiyle baş etmeyi beceremediği takdirde karanlık bir geleceğe doğru yol alacağını savundu.

Kaslowski, TÜSİAD bünyesinde de bu konuda ciddi çalışmalar yaptıklarını ve iklim değişikliğiyle mücadele yol haritasını açıkladıklarını anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Paris İklim Anlaşması'nı imzalayarak gösterdiği kararlılığımızı daha da güçlendirmeliyiz. Bilimsel temeller üzerine inşa edilen, politikalar arası tutarlılığı ve bütüncüllüğü sağlayan, katılımcı bir tutumla hazırlanmış, uygulanabilir tedbirler içeren bir yol haritasını hızla hayata geçirmeliyiz." diye konuştu.

- "AB ile karşılıklı şikayetlerimizi müzakereyle giderelim"

Küreselleşmenin vites değiştirdiğine işaret eden Kaslowski, "Göstergeler, tarife dışı koruma eğilimlerinin güçleneceği, bölgesel gruplaşmalar etrafında şekillenecek bir döneme girdiğimizi düşündürüyor. Hesabımızı da buna göre yapmalıyız. Bunlarla baş etmek için Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimizi daha iyi ve güçlü bir düzeye, derinliğe getirmeliyiz. Karşılıklı şikayetlerimizi müzakereler yoluyla gidermeye çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kaslowski, daha bağımsız hareket eden ve dış politikada daha güçlü olmaya çalışan bir Avrupa gördüklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu dönemde temel haklar, hukuk devleti ve bireysel özgürlük alanlarının genişlemesi yönünde atılacak adımlar bizi Avrupa'ya yaklaştıracak temel unsurlardır. Avrupa kendini tekrar yapılandırmaya çalışıyor. Bu dönemde hem Avrupa-ABD ilişkileri hem de Avrupa-Rusya ilişkileri tekrar tanımlanacak. Tüm bunlar olurken Türkiye olarak biz de Avrupa ile ilişkimizde ve stratejik üyelik hedefimizde ilerlemeler sağlayabiliriz. Bu ilerlemeler bizi çok daha güçlü kılacaktır."

Ekonomide ortaya çıkan son verilere değinen Kaslowski, "Ekonomide gözlediğimiz toparlanmanın kalıcı hale getirilmesi kısa vadede en önemli odak noktamızdır. Bunu yaparken toplumun önüne yeni ve heyecan verici, toplumsal enerjiyi harekete geçirici hedefler koymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaslowski, bunun için de istişareye, şeffaflığa, iletişime ve ülke kaynaklarının doğru ve verimli şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

İşsizliğin en önemli iktisadi göstergelerden birisi olduğunu belirten Kaslowski, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz gün açıklanan büyüme rakamları artık ekonominin yıllık olarak pozitif büyümeye geçtiğini gösterdi ancak işsizlik oranlarımız hala tarihi olarak yüksek seviyelerde seyrediyor. Belli oluyor ki bu yılki büyüme oranımız yüzde yarım civarında gerçekleşecek. Önümüzdeki yıl Orta Vadeli Program yüzde 5 büyüme hedeflemiş durumda, uluslararası kuruluşların tahminleri ise şimdilik yüzde 3 civarında. Hesaplarımız, yüzde 5'in altında bir büyümenin işsizliği daha da yükseltebileceğini gösteriyor. Yani yeniden büyümeye geçiş çok kritik öneme sahip."

- "Güven ortamı tesis edilmeli"

Ekonomik büyümeye geri dönülmesine rağmen yatırım ortamının iyileştiğinin ve kırılganlıkların sona erdiğinin söylenemeyeceğini ifade eden Kaslowski, "Güven ortamını yeniden tesis etmeliyiz. Bunu yapmanın yolu hukuk devleti ilkelerini gerçek anlamda uygulamaktan, rekabetçi piyasa ekonomisi ilkelerinden taviz vermemekten, para ve maliye politikalarında tutarlı ve öngörülebilir hareket etmekten geçiyor." dedi.

Dış borç oranındaki gelişmelere ve bütçe açığına dikkati çeken Kaslowski, şunları kaydetti:

"Herhalde bu nedenledir ki iktisadi kesimlerde tedirginlik yaratan düzenlemeler içeren yeni vergi tasarısı yeterince istişare edilmeden Meclisten geçirildi. Kayıtlı kesimin üzerine daha fazla yük getiren bu düzenleme, yıllardır beklediğimiz, vergiyi tabana yayacak, vergi adaletini sağlayacak ve kayıt dışılığı azaltacak reformlar içermemekte, kamu açığının süratle kapatılması gayesi taşımaktadır."

- "Türkiye gerekli gördüğü adımları atıyor"

Kaslowski, dünyadaki güç dengesinin değiştiğine işaret ederek, "Türkiye gibi, orta büyüklükteki devletlerin bölgesel çıkarlarının da büyük güçler tarafından göz ardı edilemeyeceği bir çağda yaşıyoruz. Türkiye'nin kendi güvenliği açısından gerekli gördüğü adımları atıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin, Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle müttefik ülkelerle sürtüşme yaşadığını anımsatan Kaslowski, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin çıkarı, Rusya ile iyi ilişkilerini sürdürürken ait olduğu ittifakın üyeleriyle arasındaki anlaşmazlıkları aşmaktan geçiyor. Müttefiklerimiz de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra zedelenen güven ilişkisinin tamiri için adım atmalıdır. Ülkemizin yakın geleceğini kaybetmemek, 21'inci yüzyılın çetin rekabet ortamında kaybolmamak için somut bir yol haritasına ihtiyacımız var. Bu yolu döşeyen taşlar demokrasidir, büyümedir, istihdamdır, eğitimdir."

Kaslowski, kadına şiddet konusuna da dikkati çekerek, "İstanbul Sözleşmesi'nin önleme, koruma, kovuşturma ve destek hükümlerinin en etkili şekilde uygulanmasını yetkililerden bekliyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gümrük işlemlerinde 'ortak POS' uygulaması başlıyor
04 Aralık 2019 11:41		 BTK'den 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne sertifikalı eğitim desteği
04 Aralık 2019 11:21
Türkiye'nin beklediği YHT setlerinden ilki Ankara'ya ulaştı
04 Aralık 2019 11:06		 Tarım alanlarına miras takibi
04 Aralık 2019 11:06
BDDK, Merkez Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti
04 Aralık 2019 10:59		 Türkiye Vakıflar Bankası'ndan Hazine'ye hisse devrine ilişkin açıklama
04 Aralık 2019 10:48
Vakıflar Bankasının bazı hisseleri Hazineye devredildi
04 Aralık 2019 02:41		 Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
03 Aralık 2019 20:28
Varlık Fonu'ndan 10 milyar dolarlık yatırım
03 Aralık 2019 12:01		 Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu
03 Aralık 2019 11:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Oyuncu Özgün Aydın polise 'tehdit ve hakaretten' hakim karşısına çıktı12:43 - Batman'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı12:42 - Çeyrek altın ne kadar?12:40 - Vakıfbank'taki hisse devri, personel açısından ne anlama geliyor?12:27 - ALES'te standart sapmanın etkisi adaylar mağdur ediyor!12:25 - Kol saati ve yüzük nedeniyle sınav iptaline Danıştay 'dur' dedi12:21 - Zabıt katibi adliye tuvaletinde ölü bulundu12:20 - FETÖ'den serbest bırakılan astsubaya savcılık itiraz edince tutuklandı12:18 - TÜSİAD'dan 'işsizlik' uyarısı12:16 - Gün ortası döviz fiyatları
12:10 - Şule Çet davasında karar verildi11:57 - Ceren'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı11:55 - Kahramanmaraş'ta PKK yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı11:54 - Ak Parti'den vekillere uyarı... TBMM'de olun11:43 - YouTube CEO'su siteyi çocuklarına yasakladı11:41 - Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gümrük işlemlerinde 'ortak POS' uygulaması başlıyor11:41 - Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu öldürülen öğrenci için üniversitede tören11:38 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
Daire Başkanı öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçakladı
Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında
Burak Yılmaz da 'çakarlı'
Emekliye 5 aylık zam ve fark
Borcu nedeniyle Ankapark'ın elektriği kesildi
Tütün mamullerinde düz paket uygulaması yarın başlıyor
Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin
375'e göre geçici görevlendirilen personelin mehil müddeti ve harcırahı
Sınava FETÖ'nün joker adayları girmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karşılık ve karşıt kelimelerinin yanlış kullanımı 2
30.11.2019 göztepe vs fenerbahce maçı 1
açlık 2
Pusat 3
nasır 1
bulgurlama 2
winter is coming 2
çok tatlısın 2
keloğlan 1
persian song 1
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
Kırşehir Çiçekdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam