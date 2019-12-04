Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Zabıt katibi adliye tuvaletinde ölü bulundu
Uşak'ın Banaz ilçesinde, zabıt katibi İlyas Doğan (44) adliyenin tuvaletinde ölü bulundu
|04 Aralık 2019 12:21
|Yazdır
Uşak'ın Banaz ilçesinde, zabıt katibi İlyas Doğan (44) adliyenin tuvaletinde ölü bulundu.
Banaz Adliyesi'nde çalışan bir temizlik işçisi, sabah saatlerinde tuvaletleri temizlediği sırada zabıt katibi İlyas Doğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin kontrolünün ardından Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cesedinde herhangi bir ize rastlanmayan Doğan'ın, kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Oyuncu Özgün Aydın polise 'tehdit ve hakaretten' hakim karşısına çıktı
04 Aralık 2019 12:45
|Batman'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
04 Aralık 2019 12:43
|Şule Çet davasında karar verildi
04 Aralık 2019 12:10
|Ceren'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
04 Aralık 2019 11:57
|Öğrenci yurtlarında kapasite artırılacak
04 Aralık 2019 11:33
|Şule Çet davası için karar bekleniyor
04 Aralık 2019 11:04
|Biyolojik babanın belirlenmesi için 30 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı
04 Aralık 2019 11:03
|Bolu Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
04 Aralık 2019 10:37
|Van ve Muş'ta kardan kapanan 45 yol ulaşıma açıldı
04 Aralık 2019 09:53
|Kütahya'da otomobil refüjdeki ağaca ve direğe çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
04 Aralık 2019 09:48