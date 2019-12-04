ALES'te standart sapmanın etkisi adaylar mağdur ediyor!
|04 Aralık 2019 12:27
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Bilindiği üzere, 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar dün itibarıyla ÖSYM tarafından ilan edilmiştir.
Adayların sınav sonuçlarını görmeleri ile birlikte standart sapmanın etkisinden kaynaklı olarak, birçok kişi bir önceki sınava göre netlerini arttırmalarına rağmen puanları düşmüştür. Bunun en temel sebebi de, bu sınavda özellikle sayısal kısmın diğer sınavlara nazaran daha kolay düzeyde olmasıdır. Sınavın belirleyici kısmı sözel testi olmuştur.
Sadece iki adayın sınav sonuçları üzerinden standart sapmanın sınavda ne kadar etkili olduğunu anlatmaya çalışırsak; her iki adayda bir önceki sınava göre gerek sayısal testinde gerekse sözel testinde netlerini arttırmalarına rağmen puanlarında beklenen düzeyde artış olmamıştır.
Özellikle, diğer sınavlara nazaran Sayısal Testin ALES-2019/3'de kolay düzeyde olması ve buna bağlı olarak adayların netlerini arttırmasından dolayı, standart sapmanın etkisiyle puanlar beklenen düzeye yükselememiştir. Haliyle birçok aday emeklerinin karşılığını alamamıştır.
Adaylar büyük zorluklar içerisinde 120 TL sınav ücreti vererek emek verdiği bu sınavlara "daha çok kişi girerse, daha kolay sorarlarsa, standart sapmadan dolayı puanım düşerse" gibi belirsizliklerle hazırlanarak başarı elde etmeleri imkansız gözükmektedir. Başta akademik kadro başvuruları olmak üzere yüksek lisans ve doktora öğrenci alımlarında kullanılan ALES gibi bir sınavın standart sapma etkisiyle adayları bu denli mağdur etmesi göz ardı edilmemelidir.
Sınavın kolaylığı veya zorluğu arasındaki dengenin ÖSYM tarafından sağlanamaması sebebiyle, adayların standart sapmanın etkisiyle başarısız gibi gösterilmesi hakkaniyetli bir değerlendirme ortamı yaratmamaktadır.
Bu bağlamda, ALES-2019/3 özelinde sınavın değerlendirilmesi ve standart sapmanın etkisi hakkında ÖSYM tarafından yeni bir çalışma yapılmasının ihtiyacı ortaya çıkmıştır!
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