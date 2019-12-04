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Batman'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Batman'da otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
|04 Aralık 2019 12:43
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Batman'da otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ata Maral'ın kullandığı 63 B 5655 plakalı otomobil, Batman-Siirt çevre yolunda, aynı yönde önünde ilerleyen, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen öğrenci servisine çarptı.
Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Maral, tedavi gördüğü özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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