Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.817,00 lira oldu.
|04 Aralık 2019 12:42
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.817,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|271,80
|272,00
|272,60
|272,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.791,00
|1.812,00
|1.796,00
|1.817,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|248,00
|252,00
|248,60
|252,60
|Lira(Tam) Ziynet
|1.750,00
|1.770,00
|1.756,00
|1.776,00
|Yarım Ziynet
|875,00
|885,00
|878,00
|888,00
|Çeyrek Ziynet
|438,00
|443,00
|439,00
|444,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gün ortası döviz fiyatları
04 Aralık 2019 12:16
|Gram altın 274 lira seviyelerinde
04 Aralık 2019 11:06
|Borsa güne yükselişle başladı
04 Aralık 2019 10:10
|Güne başlarken döviz fiyatları
04 Aralık 2019 09:41
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
03 Aralık 2019 18:34
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
03 Aralık 2019 17:35
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
03 Aralık 2019 17:08
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
03 Aralık 2019 13:11
|Çeyrek altın ne kadar?
03 Aralık 2019 12:55
|Gün ortası döviz fiyatları
03 Aralık 2019 12:07