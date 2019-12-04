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Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 10 yaralı

Oğul köyünde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile öğrencilerin yardımına giderken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
 04 Aralık 2019 12:53
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Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 10 yaralı

Hakkari'de öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kente 30 kilometre mesafedeki Oğul köyü Dilekli Mahallesi'nde, Cemil Turan idaresindeki 65 AAK 287 plakalı öğrenci servisi şarampole devrildi.

Yaklaşık 30 metre sürüklenerek takla atan aracın sürücüsü Turan hayatını kaybetti, 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Kazayı fark ederek araçtakilere yardım etmek için olay yerine giden köy sakinlerinden Fehime Turan, kaza sırasında devrilen elektrik direğindeki akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Jandarma, sağlık ekipleri ve köylülerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberi alan öğrencilerin yakınları da hastaneye gelerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
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