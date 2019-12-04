Bakan Pakdemirli'den 'Sigarada standart paket' açıklaması
|04 Aralık 2019 13:11
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sigarada düz ve standart paket uygulamasıyla ilgili, "Ana amaç, caydırıcılığı artırmak. Özellikle gençlerimizin cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik. Tüm paketler tek renk olacak." dedi.
Pakdemirli, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yarından itibaren başlayacak sigarada düz ve standart paket uygulamasını değerlendiren Pakdemirli, "Ana amaç caydırıcılığı artırmak. Özellikle gençlerimizin cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik. Tüm paketler tek renk olacak." ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, sağlık uyarıları alanının yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldığına dikkati çekerek, "Hatta bunun için bazı teknolojileri değiştirmek zorunda kaldık. Barkodu küçültmek için bazı sigara fabrikaları da teknolojilerini ve paketleme makinelerini değiştirmek durumunda kaldı." dedi.
Paketlerin üzerinde "ALO 171 Sigara Bırakma Hattı" mesajının da bulunacağına değinen Pakdemirli, paketlerde "18 yaşını doldurmayanlara satışın cezası hapistir." yazısının yer alacağını kaydetti.
- "15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için ne gerekiyorsa yapacağız"
Pakdemirli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere de değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İki liderimizin belirlediği 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi var. Bu hedefe varabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Biz de tarım alanındaki alışverişimizin artırılması konusunda son 1,5 yıllık dönemde değerli mevkidaşım İnam Kerimov'la çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalar da rakamlara yansımış vaziyette."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Diyanet, tutuklu ve hükümlülere din eğitimi verecek
04 Aralık 2019 14:19
|AYM, stajyer öğrenci alacak
04 Aralık 2019 14:16
|Sayıştay'ın dış denetimi yapıldı, 12 eksik bulundu
04 Aralık 2019 14:01
|İSG sınav giriş yerleri açıklandı
04 Aralık 2019 13:58
|Merkez Bankasına göre enflasyondaki yükselişin nedeni
04 Aralık 2019 13:04
|Vakıfbank'taki hisse devri, personel açısından ne anlama geliyor?
04 Aralık 2019 12:40
|Tetkikleri yapay zeka destekli robotlar raporlayacak
04 Aralık 2019 12:27
|18 ilde 10 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralanacak
04 Aralık 2019 12:14
|İBB, farklı inanç sahiplerinin cenaze işleri için 50 din görevlisi aldı
04 Aralık 2019 11:00
|Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
04 Aralık 2019 06:50