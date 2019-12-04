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ASÜ, çevreci üniversiteler listesinde 4. oldu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) 2019 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'nin en çevreci üniversiteleri arasında dördüncü sırada yer aldı. Gerekli ölçüm sistemine bu yıl başvurusunu yapan ASÜ, ilk kez yer aldığı listeye üst basamaklardan giriş yapmış oldu
 04 Aralık 2019 13:18
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ASÜ, çevreci üniversiteler listesinde 4. oldu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) 2019 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'nin en çevreci üniversiteleri arasında dördüncü sırada yer aldı. Gerekli ölçüm sistemine bu yıl başvurusunu yapan ASÜ, ilk kez yer aldığı listeye üst basamaklardan giriş yapmış oldu.

GreenMetric tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerin farklı kriterler baz alınarak yapıldığını belirten ve ortaya çıkan sonuçlar hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, çevreci bir üniversite oluşturmak adına atılması gereken her adımı titizlikle takip ettiklerini ve açıklanan sonuçların doğru yolda olunduğunu gösterdiğini söyledi. Eğitim, yeni yeşil alanlar oluşturma, ulaşım, enerji kullanımı, altyapı ve sıfır atık gibi kriterlerin her birinde doğayla uyumlu ve ekolojik duyarlılığı yüksek çalışmalar ürettiklerini kaydeden Şahin, yapılanlarla ilgili şunları söyledi: "Kampüsümüzde çevre bilincini arttırmaya yönelik eğitim programlarını düzenli şekilde gerçekleştiriyoruz. Son dört yıl içinde -toprak yapısındaki olumsuzluklara rağmen- 20 bin ağaç diktik ve 357 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturduk. Bu sıralamada bize göre ASÜ'yü diğer üniversitelerden ayıran en büyük özellikler sıfır atık ve çevreci ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak oldu. Kampüsün her noktasına bisikletlerle ulaşım mümkün hale getirildi. 10 bin kayıtlı bisiklet kullanıcımız var. Kampüste otomobillerin daha az kullanılması, çevreyi kirleten önemli bir unsuru da ortadan kaldırmış oluyor. Tüm bunlarla birlikte Üniversitemiz, toplam 5 bin 925 puanla, Türkiye genel sıralamasında beşinci, devlet üniversiteleri arasında ise dördüncü sırada yer almıştır" dedi. Şahin, çevreci üniversite için bundan sonra da yapılması gereken her çalışmayı hassasiyetle ele alacaklarını vurguladı.

Üniversiteleri çevre bilinci konusunda değerlendiren bir platform olan GreenMetric, Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında kuruldu. Platform, her yıl katılımcı üniversitelere dair değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşıyor.

Memurlar.Net
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