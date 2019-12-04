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Meslek lisesi öğrencileri belediyeye bank ve çöp konteyneri üretecek

Çiğli Belediyesi ve 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, önemli bir iş birliğine imza atarken, imzalanan protokolle okuldaki öğrenciler tarafından banklar ve çöp konteynerleri üretilerek vatandaşların hizmetine sunulacak
 04 Aralık 2019 13:23
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Meslek lisesi öğrencileri belediyeye bank ve çöp konteyneri üretecek

Çiğli Belediyesi ve 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, önemli bir iş birliğine imza atarken, imzalanan protokolle okuldaki öğrenciler tarafından banklar ve çöp konteynerleri üretilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Oya Adataş, iş birliği protokolünün imzasını attı. İmzalanan protokolle öğrenciler, banklar ve çöp konteynerleri üreterek Çiğli Belediyesine teslim edecek. Okulun mobilya ve metal işleri bölümünde okuyan öğrenciler tarafından yapılacak çöp konteyneri ve banklar, belediye tarafından ilçenin ihtiyaç duyulan çeşitli alanlarına yerleştirecek.

Öğrenciler maaş alacak

Öğrencilerin mesleğine ve ekonomisine katkı sağlaması beklenen projenin protokol töreninde konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, meslek liselerinin önemine dikkat çekti. Gümrükçü, "Meslek liseleri, çağdaş ülkelerin göz bebeği konumunda. Sanayinin teknik eleman ihtiyacı için hayati öneme sahip. Ülkemizde günden güne önem kazanması gerekirken önemini kaybediyor. Biz Çiğli Belediyesi olarak başta bank ve çöp konteyneri olmak üzere birçok ürüne ihtiyaç duyuyoruz. Bu protokolle bu gibi ihtiyaçlarımızı okulumuzda ürettirip öğrencilerimizin ekonomisine katkı sağlamayı amaçladık. Okul yönetiminin öğrencilerin hem eğitimini hem de ekonomisini bu kadar düşünmesi bizi çok mutlu etti. Ülkemizin böyle eğitimcilere ihtiyacı var. Meslek lisesi memleket meselesi diyerek okullarımıza sahip çıkmaya, birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Öğrencilerimiz arasında ailesinin geçimini üstlenmek zorunda kalan çocuklar var"

Kamu kurumlarından gelen talepleri karşıladıklarını, öğrencilerin de bu üretimden maaş aldığını söyleyen Okul Müdürü Oya Adataş, "Geçtiğimiz yıllarda Çiğli Devlet Hastanesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi büyük kurumların mobilya ihtiyaçlarını ürettik. Elde ettiğimiz gelirle öğrencilere maaş verebiliyoruz. Hem kaliteli ürünler üretiyoruz hem de öğrencilerimize ekonomik destek sağlıyoruz. Çiğli Belediyesi ile yaptığımız bu protokol sayesinde belediyenin ihtiyaç duyacağı her türlü mobilya ve metal malzemeyi üretmeyi amaçlıyoruz. Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü'ye bu iş birliği için çok teşekkür ediyoruz. Buradan elde edilecek gelirle öğrencilerimizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacağız. Öğrencilerimiz arasında ailesinin geçimini üstlenmek zorunda kalan çocuklar var. En büyük mutluluğumuz onlara katkı sağlayacak olmamız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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