KPDK 19 Aralık'ta toplanacak
|04 Aralık 2019 13:34
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KPDK 19 Aralık perşembe günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk'un başkanlığında kamu görevlileri sendika ve konfederasyonları
ile kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla yapılacak. Kamu Personeli
Danışma Kurulu Bakan Selçuk Başkanlığında 19 Aralık'ta toplanacak
Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonları ile ilgili kurumların temsilcileri bir araya gelecek
Kamu Personeli Danışma Kurulu, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amacıyla toplanacak.
Toplantı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, MEMUR- SEN, TÜRKİYE KAMU SEN ve KESK Konfederasyonu genel başkanları ile on bir hizmet kolunda yetkili bulunan sendikaların Genel Başkanların katılımı ile gerçekleşecek.
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