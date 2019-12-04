Bu taksi insan değil 'çöp' taşıyor

Samsun'da, İlkadım Belediyesi tarafından vatandaşın hizmetine sunulan 'çöp taksi', şehrin temizliğine büyük katkı sağlıyor.

Çöp taksi, uygulaması İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Günün her saatinde ara sokaklarda ve bulvarlarda dolaşarak dışarıya atılan çöpleri toplayan taksi, vatandaşların talep etmesi halinde, çöpün bulunduğu yere giderek, çöpleri topluyor. Vatandaşların büyük beğenisini kazanan çöp taksi uygulaması ile günün her saati sokaktaki çöpler itina ile toplanıyor. Taksicilerin ilk başlarda itiraz ettiği uygulama için İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, insanlarda farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek için böyle bir uygulama yaptıklarını açıkladı.

"Adının taksi olmasına taksiciler çok kızmış"

Uygulamanın başlarında taksicilerin olaya kızdığını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Çöp taksi uygulamasına nostalji olsun diye başladık. Adına taksi deyince taksiciler biraz kızıyormuş. Sonuçta o da telefonla çağırılıp, giden bir şey. Kağıt, karton nasıl gidip alınıyorsa, çöp olunca da vatandaş 'alo' deyince gidip çöpü alıyoruz. Taksiciler, 'bizi neden çöp yaptınız?' diye kızmış ama bizim muradımız burada taksiciler çöp yapmak değil, farkındalık oluşturup, insanların dikkatini çekmek istiyoruz" dedi.

Belediye olarak çevre temizliğine ve geri dönüşüme önem gösterdiklerini belirten İlkadım Temizlik İşleri Müdürü Recep Aslan, "İlçe sınırlarımız içerisinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 50'ye yakın araç filomuzla; temizlik, sokak yıkama ve çöp toplama konularında hizmet vermekteyiz. Halkımızın yoğun beğenisini kazanan ve çöp toplama saatleri dışında sokağa bırakılan çöplerin çevre ve görüntü kirliliğini gidermek adına 'çöp taksi' adını verdiğimiz araçlarımız belirli periyotlarla ortamdaki görüntü kirliliğini ve çöpü ortadan kaldırmaktalar. Yapmış olduğumuz taksi uygulamasından vatandaşlarımız memnun ve bu memnuniyetlerini bizlere de iletiyorlar. Özellikle ana arterler dediğimiz bölgelerde duyarlı vatandaşlarımız sokaktaki çöplerin kaldırılması ile ilgili 444 55 01 ve 444 19 19 numaralı hatlarımızı arayarak bize ihbarda bulunuyor ve araçlarımız da hemen anında müdahale ederek bu çöpleri kaldırıyor" diye konuştu.

"Çöp taksi 10 dakika içinde geliyor ve çöpleri alıyor"

Çöp taksi hizmetinden faydalanan Mustafa Çalık, uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hizmet olarak, mahallemiz de sokağımız da pırıl pırıl hiçbir şekilde çöp kalmıyor. Bu uygulama başladıktan sonra çok memnun kaldık. Ben esnaf olarak mahallemi temiz gördüğüm zaman bundan hoşnut oluyorum. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Çöp taksiyi daha önce duymamıştım. Normal taksi vardı ve lazım olduğu zaman çağırıyordu. Şimdi bir çöp gördüğümüz zaman 'alo' diyoruz ve 10 dakika gibi bir süre içerisinde araç geliyor, çöpleri alıp götürüyorlar. Çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyoruz ve diğer belediyelerin de bunu örnek almasını tavsiye ediyoruz."

İlkadım Belediyesi yetkilileri tarafından çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda yeni projelerin de hayata geçirileceği belirtildi.