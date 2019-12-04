Uçan arabada seri üretime geçildi...İşte fiyatı
Hollanda merkezli PAL-V şirketinin geliştirdiği, şirketle aynı isme sahip uçan aracın tanıtımı yapıldı. Hem karada, hem de havada harekete edebilen aracın 100 beygir gücünde olduğu bildirildi
|04 Aralık 2019 13:56
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Hollanda merkezli PAL-V şirketinin seri üretime geçilen ilk uçan arabası tanıtıldı.
Şirketle aynı isme sahip aracın, ağırlığının 664 kilogram, yakıt deposunun 100 litre, karadaki maksimum hızının 160 kilometre olduğu belirtildi.
Aracın havada gidebileceği maksimum hızın ise 180 kilometre olduğu açıklandı.
Araca şimdiden 100'e yakın sipariş alındığı ve fiyatının 600 bin dolar (fiyatının 600 bin dolar (3 milyon 446 bin Türk lirası) olduğu, sürücülerin hem ehliyet, hem de uçuş lisansına sahip olmaları gerektiği bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan, aracın 3 bin 500 metreye kadar yükselebildiği belirtildi.
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