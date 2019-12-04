1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Temel Karamollaoğlu da istediği asgari ücreti açıkladı

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin yoksulluk sınırıyla eşitlenmesi gerektiğini söyledi
 04 Aralık 2019 13:59
Yazdır
Temel Karamollaoğlu da istediği asgari ücreti açıkladı

Hükümet ile sendikalar arasında asgari ücret konusunda pazarlık sürerken, Saadet Partisi'nden de bir teklif geldi.

Hükümet ile sendikalar arasında asgari ücret pazarlığı başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikalarla yapılan toplantıların ardından aralık ayının sonunda asgari ücretin açıklanacağını söyledi.

Sürece siyasi partiler de dahil oldu.

KİM NE KADAR OLSUN İSTİYOR

CHP ve HDP kanadından gelen açıklamalarda, asgari ücretin 3 bin lira seviyesinde olması istendi.

Saadet Partisi ise iki partinin teklifini ikiye katladı.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin yoksulluk sınırıyla eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

Bilindiği üzere yoksulluk sınırı 6 bin lira olarak açıklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kolluk gözetimi altında işkence ve kötü muameleyi sıfırlama kararlılığındayız'
04 Aralık 2019 14:54		 Ali Babacan yeni parti için başvuru yaptı mı?
04 Aralık 2019 14:48
YSK, Ak Partili belediye başkanını görevden alacak
04 Aralık 2019 14:44		 246 olan dış temsilcilik sayısı 275'e çıkarılacak
04 Aralık 2019 14:26
KPDK 19 Aralık'ta toplanacak
04 Aralık 2019 13:34		 Mavi Marmara avukatlarından basın açıklaması
04 Aralık 2019 13:13
Ak Parti'den vekillere uyarı... TBMM'de olun
04 Aralık 2019 11:54		 MHP'li Aycan: Cumhurbaşkanının vetosundan memnun oldum
04 Aralık 2019 11:36
Belgeler 'Devlet Arşiv Veri Merkezi'nde saklanacak
04 Aralık 2019 11:21		 Doğa Koleji öğretmenleri yine gündem
04 Aralık 2019 11:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:57 - Dünyanın en yeşil 54. kampüsüne sahip üniversite14:54 - 'Kolluk gözetimi altında işkence ve kötü muameleyi sıfırlama kararlılığındayız'14:50 - TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye14:48 - Ali Babacan yeni parti için başvuru yaptı mı?14:44 - YSK, Ak Partili belediye başkanını görevden alacak14:38 - İlçe Jandarma Komutanı yaşam mücadelesi veriyor14:33 - Ayağı kırılan işçiye sağlık görevlilerinden kepçeli müdahale14:30 - MSB: PKK/YPG 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katletti14:26 - 246 olan dış temsilcilik sayısı 275'e çıkarılacak14:22 - Altın dedikodusunu duyan defineciler tepeyi köstebek yuvasına çevirdi
14:19 - Diyanet, tutuklu ve hükümlülere din eğitimi verecek14:16 - AYM, stajyer öğrenci alacak14:12 - MEB, öğretmenler için dijital dönüşüm programı başlatıyor14:11 - Meteorolojiden 2 bölgeye kuvvetli fırtına uyarısı14:09 - Esnaf sosyal medyaya geçti, müşterisi arttı14:03 - MHP'li Enginyurt hakkında 'yargılamanın durdurulması' kararı14:01 - Sayıştay'ın dış denetimi yapıldı, 12 eksik bulundu13:59 - Temel Karamollaoğlu da istediği asgari ücreti açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
Daire Başkanı öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçakladı
Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında
Emekliye 5 aylık zam ve fark
Burak Yılmaz da 'çakarlı'
Borcu nedeniyle Ankapark'ın elektriği kesildi
Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin
Tütün mamullerinde düz paket uygulaması yarın başlıyor
Kol saati ve yüzük nedeniyle KPSS iptaline Danıştay 'dur' dedi
Vakıfbank'taki hisse devri, personel açısından ne anlama geliyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pusat 3
netflix 1
cate blanchett 2
Bana ölünce mi yardim edeceksiniz 4
Mudanya 2
06.12.2019 fenerbahce vs gençlerbirliği maci 1
yamaç 1
yalnız kalan yazar 3
Ömer bayram'ın rakibine attığı tokat 2
wordpress 1
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
Kırşehir Çiçekdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam