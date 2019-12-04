Temel Karamollaoğlu da istediği asgari ücreti açıkladı

Hükümet ile sendikalar arasında asgari ücret konusunda pazarlık sürerken, Saadet Partisi'nden de bir teklif geldi.

Hükümet ile sendikalar arasında asgari ücret pazarlığı başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikalarla yapılan toplantıların ardından aralık ayının sonunda asgari ücretin açıklanacağını söyledi.

Sürece siyasi partiler de dahil oldu.

KİM NE KADAR OLSUN İSTİYOR

CHP ve HDP kanadından gelen açıklamalarda, asgari ücretin 3 bin lira seviyesinde olması istendi.

Saadet Partisi ise iki partinin teklifini ikiye katladı.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin yoksulluk sınırıyla eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

Bilindiği üzere yoksulluk sınırı 6 bin lira olarak açıklanmıştı.