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İSG sınav giriş yerleri açıklandı

ÖSYM, İSG 2. dönem sınav giriş yerlerini açıkladı
 04 Aralık 2019 13:58
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İSG sınav giriş yerleri açıklandı

2019-İSG 2. Dönem Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

14 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2019-İSG 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

14 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-İSG 2. Dönem için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Memurlar.Net
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