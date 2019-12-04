İSG sınav giriş yerleri açıklandı
ÖSYM, İSG 2. dönem sınav giriş yerlerini açıkladı
|04 Aralık 2019 13:58
|Yazdır
2019-İSG 2. Dönem Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
14 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2019-İSG 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
14 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-İSG 2. Dönem için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Diyanet, tutuklu ve hükümlülere din eğitimi verecek
04 Aralık 2019 14:19
|AYM, stajyer öğrenci alacak
04 Aralık 2019 14:16
|Sayıştay'ın dış denetimi yapıldı, 12 eksik bulundu
04 Aralık 2019 14:01
|Bakan Pakdemirli'den 'Sigarada standart paket' açıklaması
04 Aralık 2019 13:11
|Merkez Bankasına göre enflasyondaki yükselişin nedeni
04 Aralık 2019 13:04
|Vakıfbank'taki hisse devri, personel açısından ne anlama geliyor?
04 Aralık 2019 12:40
|Tetkikleri yapay zeka destekli robotlar raporlayacak
04 Aralık 2019 12:27
|18 ilde 10 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralanacak
04 Aralık 2019 12:14
|İBB, farklı inanç sahiplerinin cenaze işleri için 50 din görevlisi aldı
04 Aralık 2019 11:00
|Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
04 Aralık 2019 06:50