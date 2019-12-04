Esnaf sosyal medyaya geçti, müşterisi arttı
|04 Aralık 2019 14:09
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Nar gibi kızarmış dönerler, etler, bol peynirli börekler, acılı çiğ köfteler ve ustaların şovlarıyla birleşiyor ve sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Yiyecek içecek sektöründeki Eminönü esnafının çoğunluğu durumdan memnun, ancak sosyal medya kullanmayanlar da var.
MÜŞTERİ SAYISINI ARTIRDI
Börekçi Yaşar Çevrim, sosyal medya hesaplarının satışlarına faydası olduğunu belirterek, "Genelde peynirin uzadığı görüntüler var. Peynirden çeşitli sandviçler yapıyoruz peynirden. Müşteriler sosyal medyadan görüp geliyor, ikram ediyoruz, memnun kalıp ayrılıyorlar. Sonrasında da sürekli müşterimiz oluyorlar" dedi.
Dönerci Sefer Dinç, sosyal medya hesapları ve takipçi müşterilerinin de olduğunu belirterek, "Bu satışlarımızı etkiliyor. Sosyal medyada adresimizde olduğu için, hem yakın çevreden telefonla arayanlar, hem de adresimize bakıp büfemize gelen, dönerimizin tadına bakan müşterilerimiz bayağı var" diye konuştu.
DÜKKANIN KONUMU İHTİYACI ORTADAN KALDIRDI
Şekerci Fatih Işık dükkanını yeni açtığı için henüz sosyal medya hesabının bulunmadığını belirterek, "Soruyorlar sosyal medya hesabımızı, adresimizi, konumumuz kullanmak için. Biz de düşünüyoruz hesap açmayı" şeklinde konuştu.
Kuruyemişçi Osman Çakır ise sosyal medya hesaplarının bulunduğunu ancak aktif bir şekilde kullanmadıklarını belirterek, "Hesap var ama aktif olarak kullanılmıyor. Bizim dükkanımızın konumu gereği ihtiyacımız yok" dedi.
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