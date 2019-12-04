Meteorolojiden 2 bölgeye kuvvetli fırtına uyarısı
Batı ve Orta Akdeniz'de yarın kuzey yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor
|04 Aralık 2019 14:11
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Batı ve Orta Akdeniz'de yarın kuzey yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Batı ve Orta Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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