AYM, stajyer öğrenci alacak

AYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama

Anayasa Mahkemesi, anayasa yargısı alanına ilgi duyan ve bu alanda tecrübe kazanmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine tam zamanlı staj imkanı tanımaktadır.

Staj kapsamında öğrenciler, Anayasa Mahkemesi görev ve yetkileri kapsamında Norm Denetimi ile Bireysel Başvuru başta olmak üzere Siyasi Parti Kapatma Davaları ve Siyasi Partilerin Mali Denetimi gibi konularda bilgi edinmekte, farklı birimlerde deneyim kazanarak anayasa yargısına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulmaktadır.

Stajlarının sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verilmektedir.

Staj Tarihleri

Kış Dönemi

Grup: 6-17 Ocak 2020 (30 Öğrenci)

Grup: 20-31 Ocak 2020 (30 Öğrenci)

Yaz Dönemi

Grup: 15 Haziran - 26 Haziran 2020 (30 Öğrenci)

Grup: 29 Haziran - 10 Temmuz 2020 (30 Öğrenci)

Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Lisans (3. ve 4. sınıf) veya yüksek lisans öğrencisi olmak

Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinde veya Sosyal Bilimler Enstitülerinde öğrenim görüyor olmak

Başvuru Belgeleri

Fotoğraflı Özgeçmiş

Öğrenci Belgesi

Transkript (Güncel olmalıdır)

Niyet Mektubu (Anayasa Yargısına ilginiz ve stajdan beklentileriniz)

Referans Mektubu

Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet üzerinden temin edilebilir)

Başvuru Tarihleri

Kış Dönemi

Başvuru şartlarını taşıyan adayların kış dönemi başvurularını 2 -13 Aralık 2019 tarihleri arasında staj.anayasa.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Yaz Dönemi

Başvuru şartlarını taşıyan adayların yaz dönemi başvurularını 11 - 24 Mayıs 2020 tarihleri arasında staj.anayasa.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Sonuçların Açıklanması

Staj Programına kabul edilenler, (kış dönemi 27 Aralık 2019, yaz dönemi 5 Haziran 2020,) staj.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Uyarı: Bu ilanın yayınlandığı tarihten önce yapılmış olan staj başvurularının, burada belirtilen bilgi ve belgeleri de içerir şekilde staj.anayasa.gov.tr web adresi üzerinden yeniden yapılması gerekmektedir.

Her öğrenci yalnızca bir defa staj yapabilir ve staj dönemi içerisinde yer alan gruplardan yalnızca birine başvuru yapabilir. İlgili dönem için (örneğin yaz dönemi) staj başvurusu reddedilen öğrenciler, takip eden staj dönemlerinde (örneğin takip eden kış dönemi) başvurularını yineleyebilirler.