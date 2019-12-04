Diyanet, tutuklu ve hükümlülere din eğitimi verecek

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan KUŞ ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye MARTI, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen törenle söz konuşu iş birliği protokolünü imzaladı. Törene; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İŞLİYEN, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz ÇİFTCİ, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin ALBAYRAK, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcıları Namık Kemal VAROL, Hasan AKCEVİZ, Abdullah ÇITLAK ve Mehmet YILMAZ'ın yanı sıra daire başkanları ve tetkik hakimleri katıldı.

Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan KUŞ, ceza infaz kurumlarında yürütülen din ve ahlak eğitimi uygulamasının iki temel gerekçesinin bulunduğunu belirterek, "İlki, anayasa gereği bireylere sağlanan eğitim, din ve vicdan hürriyeti gibi haklardan hükümlü ve tutukluların mahrum edilemeyeceği düşüncesi. İkincisi ise tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılması ve yeniden suç işlemeyi önlemeye yönelik rehabilitasyon çalışması kapsamında dini ve ahlaki prensiplerden yararlanma fikridir" diye konuştu.

Ceza infaz kurumlarındaki din eğitiminden il ve ilçe müftülükleri tarafından görevlendirilen cezaevi vaizlerinin sorumlu olduğunu ifade eden Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan KUŞ, din ve ahlak eğitimi dersleri, Kur'an kursu hizmetleri, koğuş hizmetleri, haftalık ve aylık konferanslar gibi faaliyetlerin ceza infaz kurumlarında görevli 585 vaiz tarafından yürütüldüğünü söyledi. Söz konusu iş birliği protokolü ile bu sayının bin 500'e kadar çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan KUŞ, "Bu protokol ile ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler ile denetimli serbestlik müdürlüklerindeki yükümlülerin, dini eğitim ve ahlaki gelişimlerine katkı vermeye yönelik olarak; din eğitiminin alan uzmanları tarafından rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilerek rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmak, milli, manevi ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak yeniden suç işlemelerini önlemek ve din eğitimi çalışmalarının geliştirilmesi hususlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bakanlığımızın bu kapsamda bireylere sağlamış olduğu köklü, kurumsallaşmış desteğin hükümlü ve tutukluların bireysel gelişimi ile toplum yararına olan katkıları tartışılmazdır" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye MARTI ise; insan hayatında her anın, her dönemin mutlak suretle manevi anlamda desteklenmeye ihtiyacının olduğunu ifade ederek, "Bu, özellikle cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin, ya da denetimli serbestlik kapsamında kendilerine hayatta yer bulmaya çalışan yükümlülerin hayatı olduğunda çok daha anlam kazanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, toplumun bütün kesimlerine hem din hizmeti hem din eğitimi hem de manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmakla mükelleftir. Bu kapsamda yaklaşık 70 yıldır cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere Başkanlığımız tarafından hizmet götürülmektedir" şeklinde konuştu.

Tören, protokolün imzalanması ve hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.