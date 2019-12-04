MSB: PKK/YPG 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katletti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesinde ve yurt içinde 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katlettiğini, 244'ünü de yaraladığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgenin tesisine yönelik faaliyetlere 17 Ekim ve 22 Ekim'de ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlara bağlı kalınarak devam edildiği belirtildi.

MSB'nin mücadelesinin teröristlerle olduğu ve masum sivillerin hedef alınmadığı vurgulanan açıklamada, "9 Ekim tarihinden bu yana PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı bolgesinde dogrudan sivillerin hedef alındıgı bombalı arac saldırılarında 23 masum sivil katledilmis, 55 sivil yaralanmıstır. Yurt icine yapılan havan/roket saldırılarında ise 22 masum vatandasımız katledilmis, 189 vatandasımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.