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Ayağı kırılan işçiye sağlık görevlilerinden kepçeli müdahale

Konya'da kamyonun kasasına yem çuvallarını dizerken halatları kopan taşıma bandının düşmesi sonucu ayak bileği kırılan işçi, kepçeyle kamyon kasasına çıkan 112 acil sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yine kepçeyle aşağıya indirildi
 04 Aralık 2019 14:33
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Ayağı kırılan işçiye sağlık görevlilerinden kepçeli müdahale

Konya'da kamyonun kasasına yem çuvallarını dizerken halatları kopan taşıma bandının düşmesi sonucu ayak bileği kırılan işçi, kepçeyle kamyon kasasına çıkan 112 acil sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yine kepçeyle aşağıya indirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulanan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon kasasına taşıma bandıyla yüklenen yem çuvallarını dizen Hüseyin G.'nin (24) bacağına halatları kopan taşıma bandı düştü. Acı içerisinde kalan Hüseyin G.'ye ilk müdahale iş arkadaşları tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, kepçe yardımıyla kamyonun kasasına çıkarak yaralıya müdahale etti. Sağlık görevlileri ayak bileği kırılan Hüseyin G.'yi sedyeye aldıktan kepçeye bindirip aşağıya indirdi. Ambulansa taşınan yaralı işçi Hüseyin G., Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ayağı kırılan işçiye sağlık görevlilerinden kepçeli müdahale
İhlas Haber Ajansı
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