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Ali Babacan yeni parti için başvuru yaptı mı?

Yeni parti kurması beklenen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu başvuruda bulundu mu? İçişleri Bakanı Sözcüsü Çataklı, merak edilen soruya yanıt verdi
 04 Aralık 2019 14:48
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Ali Babacan yeni parti için başvuru yaptı mı?

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ali Babacan'ın yeni parti kuracağına yönelik soruya ''Herhangi bir bildirim yok'' dedi.

Çataklı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kasım ayı içerisinde meydana gelen 99 ölümlü trafik kazasında 105 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 314 yaralanmalı trafik kazasında 8 bin 795 kişinin yaralandığını belirten Çataklı, geçen yılın 11 ayında 2 bin 568 ölümlü trafik kazasının gerçekleştiğini, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalışla 1876'ya düştüğünü söyledi.

Rakamlara bakıldığında olumlu bir gelişme trendi içerisinde olduklarını ifade eden Çataklı, bunu devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

"59 YABANCI TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ''

Bir basın mensubunun ülkelerine sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların son durumu hakkındaki sorusu üzerine Çataklı, şunları söyledi:

"Hepsini göndereceğiz. Bu konuda bir tereddüt yok. Kararlı bir şekilde bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Bunlardan 26'sı ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine, 33'ü de diğer ülkelere şeklinde. Kısa süre içerisinde işlemleri tamamlanmış ve gönderilecek olan 12 yabancı terörist savaşçı var."

ALEVİ VATANDAŞLARIN EVİNE YAZI YAZILMASI

İsmail Çataklı, İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması konusuna ilişkin sorusu üzerine, "Bu konunun Bakanlık olarak doğrudan kendimizi taraf olarak görüyoruz ve takipçisiyiz. Süreç ve çalışmalar devam ediyor. Henüz tespiti yapılamadı ama ümit ediyorum en kısa sürede bu işi de neticelendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Mersin'de bazı binalarda bulunan evlerin kapı zillerine tarih yazılması konusuyla ilgili olayı gerçekleştiren failin videosunu izleten Çataklı, şunları söyledi:

"Mersin'deki konuya gelince, bu örnek bir olay. Bunun faili belli, elimizde. Bir bayan zilin altına bir şeyler yazıyor. Kendisi, Yeni Bir Umut Engelli ve Kimsesizler Lösemi Eğitim, Kültür Yardımlaşma Derneği adına yardım toplayan Ö.U. isimli bir kadın. Tespit ediliyor. Sonra ifadesi alınıyor, adli işlem başlatılıyor. Gittiği bütün kapılara küçük bir şekilde zilin altına tarih yazıyor. Sebebi şu, daha sonra geldiğinde aynı daireye bir daha girmemek için kendince bir oraya bir işaret koyuyor. Bütün olay bundan ibaret."

''YENİ PARTİ İÇİN BAŞVURU YAPILMADI''

Çakarlı araçlarla ilgili uygulamanın ve denetimlerin devam ettiğini ifade eden Çataklı, "Bu konuda kararlıyız. Uygulama belirlenen çerçevede yürüyecek. Bu konuda 879 araca cezai işlem uygulandı." diye konuştu.

"Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yeni parti için İçişleri Bakanlığına başvuru yaptı mı?" sorusuna ise Çataklı, "Bu konuda Bakanlığımıza söz ettiğiniz kişiler tarafından veya onların adına yapılmış herhangi bir bildirim henüz yok. Bize bir başvuru yapılmadı." dedi.

İsmail Çataklı, FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz ve Muhammed Dahlan ile ilgili son duruma ilişkin sorusunu şöyle cevapladı:

"Dahlan ile ilgili güvenlik birimlerimiz, çalışmalarını tamamlayarak dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirdiler. Süreç bundan sonra yargı tarafından işletilecek. Kırmızı bültenle ilgili süreci biz de takip edeceğiz. Adil Öksüz konusuyla ilgili de son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir açıklaması oldu, bunun üzerine ilave bir söz söylemeyeceğiz."

Anadolu Ajansı
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