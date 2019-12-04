Dünyanın en yeşil 54. kampüsüne sahip üniversite

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), kampüslerin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında dünyanın en yeşil 54. kampüsü oldu.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Yeşil kampüs" çalışmalarıyla Türkiye'de birçok yeniliği ve ilkleri hayata geçiren üniversite, bu yıl 780 üniversitenin değerlendirildiği GreenMetric sıralamasında 13 basamak yükseldi.

Türkiye'den ilk 100'e giren tek üniversite olarak 54. sırada yer alan İTÜ, Avrupa'nın da en yeşil 28. kampüsü oldu.

GreenMetric, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanlarında değerlendirme yapıyor. Geçen yıl 719 üniversite arasından dünyada 67. olan İTÜ, "Yeşil Kampüs" alanında çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdi.

- "Hedefimiz yeşil, çevreci ve daha sürdürülebilir bir kampüs"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ'nün yeşil kampüs sıralamasında başarısını artırdığını ve 3 yıldır istikrarlı bir şekilde yükseldiğini belirtti.

İlkleri gerçekleştiren üniversite kimlikleriyle Türkiye'ye ilk 100'de olmanın gururunu yaşattıklarını ifade eden Karaca, altyapıdan enerjiye, geri dönüşümden su kaynaklarının etkin kullanımına, ulaşımdan eğitim alanındaki çalışmalara kadar İTÜ'deki uzmanlarla iş birliği içerisinde yol haritası belirlediklerini anlattı.

Türkiye'deki sıfır atık politikası ve Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını da dikkate alarak çalışmalarını hızlandırdıklarına işaret eden Karaca, "Bu çalışmaların meyvesini de artan katılımcı sayısına rağmen 13 basamak yükselerek aldığımıza inanıyoruz. IU GreenMetric sıralamasındaki bu yükselişimiz, daha yeşil, daha çevreci ve daha sürdürülebilir bir kampüs olma hedefimizde moral katkısı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karaca, İTÜ'nün bundan sonraki hedefinin, sıralamadaki yerini daha yukarılara taşımak ve bünyesindeki tüm kampüsleri dünyaya örnek teşkil edecek sürdürülebilir yaşam alanları haline getirmek olduğunu vurguladı.

Sıralamalarda yer almanın araç, nihai amaçlarının ise mutlu ve huzurlu yaşanılabilen bir çevreyi mümkün kılmak olduğunu belirten Karaca, bu başarıda emeği geçen İTÜ ekibine teşekkür etti.

- "Yeşil Kampüs" projesi

İTÜ "Yeşil Kampüs" projesi ile doğaya ve insana saygılı bir anlayış benimsendi. Kampüs içindeki doğal hayat korunarak kısa ve uzun vadeli bir yapılandırma projesi başlatıldı. Bu projenin amacının ise insana ve çevreye saygılı bir bilinç oluşturmak.

İTÜ'nün yeşil kampüs anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği projelerden bazıları şöyle:

"Bisiklet kenti İTÜ anlayışı ile kampüs içinde inşa edilen bisiklet ve yürüyüş yolları, geri dönüşüm bilincini yerleştirmek amacıyla oluşturulan konteyner bölgeleri, engelli personelin başına getirildiği engelli birimi, açık ve kapalı spor alanları, peyzaj estetiği ile bütünlük oluşturan doğal yaşam alanları, atık suyunun ve yağmur suyunun kazanılması için kullanılan doğa dostu inşa malzemeleri."