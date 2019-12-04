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ASKİ'de skandal! TC Kimlik numaralarını da yayınladılar

ASKİ Genel Müdürlüğü, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıklarken, Kişisel veriler kanununa aykırı olarak, sınava katılan 127 adayın TC Kimlik numarasını da yayımladı
 04 Aralık 2019 15:04
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ASKİ'de skandal! TC Kimlik numaralarını da yayınladılar

ASKİ Genel Müdürlüğünün, görevde yükselme sözlü sınavlarında yaptığı kayırmacılık, dünkü haberimizde yer almıştı. Sınava katılan 73 adayın sözlü sınav puanı 10 ila 40 puan arasında düşürülmüş, 44 adayın sözlü sınav puanı ise 10 ila 40 puan arasında yükseltilmişti.

Ancak ASKİ'nin skandal bununla sınırlı değil....

Genel Müdürlük, kişisel veriler kanununa aykırı olarak, suç işleyecek şekilde, adayların TC Kimlik numarasını da yayımladı. Genel Müdürlük dün yayımladığı sonuçların üzerinden 24 saat geçmiş olmasına rağmen, TC Kimlik numaralarının da yer aldığı sonuçları hala sayfasında tutmaya devam ediyor.

Kişisel veriler kanunu çıktıktan sonra, kamu kurumları TC Kimlik numaralarını yayınlamıyordu.

ASKİ'nin web sitesindeki skandal için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

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