ASKİ'de skandal! TC Kimlik numaralarını da yayınladılar
|04 Aralık 2019 15:04
|Yazdır
ASKİ Genel Müdürlüğünün, görevde yükselme sözlü sınavlarında yaptığı kayırmacılık, dünkü haberimizde yer almıştı. Sınava katılan 73 adayın sözlü sınav puanı 10 ila 40 puan arasında düşürülmüş, 44 adayın sözlü sınav puanı ise 10 ila 40 puan arasında yükseltilmişti.
Ancak ASKİ'nin skandal bununla sınırlı değil....
Genel Müdürlük, kişisel veriler kanununa aykırı olarak, suç işleyecek şekilde, adayların TC Kimlik numarasını da yayımladı. Genel Müdürlük dün yayımladığı sonuçların üzerinden 24 saat geçmiş olmasına rağmen, TC Kimlik numaralarının da yer aldığı sonuçları hala sayfasında tutmaya devam ediyor.
Kişisel veriler kanunu çıktıktan sonra, kamu kurumları TC Kimlik numaralarını yayınlamıyordu.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CİMER'de cevap süresi ortalama 10 güne düşürülecek
04 Aralık 2019 15:02
|Diyanet, tutuklu ve hükümlülere din eğitimi verecek
04 Aralık 2019 14:19
|AYM, stajyer öğrenci alacak
04 Aralık 2019 14:16
|Sayıştay'ın dış denetimi yapıldı, 12 eksik bulundu
04 Aralık 2019 14:01
|İSG sınav giriş yerleri açıklandı
04 Aralık 2019 13:58
|Bakan Pakdemirli'den 'Sigarada standart paket' açıklaması
04 Aralık 2019 13:11
|Merkez Bankasına göre enflasyondaki yükselişin nedeni
04 Aralık 2019 13:04
|Vakıfbank'taki hisse devri, personel açısından ne anlama geliyor?
04 Aralık 2019 12:40
|Tetkikleri yapay zeka destekli robotlar raporlayacak
04 Aralık 2019 12:27
|18 ilde 10 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralanacak
04 Aralık 2019 12:14