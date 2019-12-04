1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kuvvetler tekleşti eleştirisi yapanlara, veto bir cevap'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanı, partisinin parlamento grubuyla da farklı düşünebilir. Bu demokrasimiz, kuvvetler ayrılığının düzenli ve dengeli işlemesi bakımından da sıhhat alametidir. 'Kuvvetler tekleşti, birleşti' eleştirisi yapanlara da veto bir yönüyle cevaptır
 04 Aralık 2019 15:08
Yazdır
'Kuvvetler tekleşti eleştirisi yapanlara, veto bir cevap'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanı, partisinin parlamento grubuyla da farklı düşünebilir. Bu demokrasimiz, kuvvetler ayrılığının düzenli ve dengeli işlemesi bakımından da sıhhat alametidir. 'Kuvvetler tekleşti, birleşti' eleştirisi yapanlara da veto bir yönüyle cevaptır." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, termik santrallerin çevreye uyum için baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl ertelenmesini de içeren yasayı iade etmesinin ardından, TBMM'de işleyecek sürece ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanlığınca kanunun TBMM'ye geri gönderilmesi halinde kanun aynen kabul edilirse Cumhurbaşkanının bunu yayınladığına, geri göndermek için nitelikli bir çoğunluğun aranmadığına işaret eden Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçince burada bir değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanının TBMM'ye geri gönderdiği kanunların TBMM'de yeniden görüşülmesi ve kabulü sırasında karar nisabında bir değişiklik var. TBMM, geri gönderilen kanunun üye tam sayısının salt çoğunluğuyla aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayınlanır. Yenilik bu... Eskiden salt çoğunluk aranmıyordu. Yeni düzenlemede nitelikli çoğunluk aranıyor. Diyelim ki 301 milletvekilini bulamadı, o zaman aynı maddeyi TBMM kabul edip Cumhurbaşkanına geri gönderemez. O zaman farklı bir yol deneyecektir. O maddeyi çıkaracak geri kalan maddeleri gönderecektir. Ya da Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesine uyacak ve bu gerekçeye göre ya kanun metninden çıkaracak ya da gerekçeye uygun değişiklik yaparak Cumhurbaşkanına geri gönderecektir. Bu durumda da 301 salt çoğunluk gerekmektedir. Cumhurbaşkanı geri gönderilen kanunu onaylayıp Resmi Gazete'de yayınlanacaktır." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra bunun ilk vetosu olduğunu vurgulayan Bozdağ, Anayasa'nın 89. maddesinde geçen "Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. Bütçe kanunları bu hükme tabi değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu üye tamsayısının salt çoğunluğuyla aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir." hükmüne işaret etti.

- "Bir emniyet düzenlemesidir"

Cumhurbaşkanı ile parlamento arasında denge kurmak adına Anayasa'ya konulmuş bir madde olduğunu belirten Bozdağ, "Herhangi bir çatışmayı önleme bakımından getirilmiş bir emniyet düzenlemesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece 50. maddeyi görüşmek üzere kanunu TBMM'ye geri gönderdiğine değinen Bozdağ, "Diğer maddeleri onaylamıştır. Bu konuda İçtüzük ve Anayasa çok açık. Meclis, Cumhurbaşkanımızın veto gerekçelerini dikkate alarak ona göre bir çalışma yürütecektir." ifadelerini kullandı.

- "Görevini yerine getiriyor diye kınanamaz, eleştirilemez"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde güçlü yasama, güçlü yürütme ve kuvvetler ayrılığının esas olduğunu kaydeden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, AK Parti'nin genel başkanıdır ama meclis grup başkanı değildir. Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı'dır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız, halkın seçtiği, devletin ve yürütmenin başıdır. Anayasa'nın 104. maddesi de Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında kanunları yayınlamak, bir kanunu tekrar görüşmek üzere TBMM'ye geri göndermek vardır. Bir Cumhurbaşkanı Anayasa'nın kendine tanıdığı yetkiyi kullanıyor, görevini yerine getiriyor diye kınanamaz, eleştirilemez. Yapılan, Anayasa'nın amir hükmüne uygun Cumhurbaşkanımızın görevini yapmasıdır."

Anayasa'nın 104. maddesindeki "Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder." ifadesini anımsatan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın doğrudan parlamentoyu denetleme yetkisi yok ancak çıkarılan kanunları incelemek, Anayasa'ya uygunluğunu denetlemek konusunda görevi var. Anayasa'ya uygun mu, değil mi onu da Cumhurbaşkanımızın denetleme yetkisi var. Meclisi uyarma görevi var. Cumhurbaşkanımız yetkiyi kullandı, görevi yerine getirdi." yorumunu yaptı.

- "Veto, eleştirilerin de bir anlamda tekzibi"

Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanı, AK Parti Grubu'nun, Parti Genel Başkanı. Cumhurbaşkanı, partisinin parlamento grubuyla da farklı düşünebilir. Bu demokrasimiz, kuvvetler ayrılığının düzenli ve dengeli işlemesi bakımından da sıhhat alametidir. 'Kuvvetler tekleşti, birleşti' eleştirisi yapanlara da veto bir yönüyle cevaptır. Kuvvetlerin birleşmediğinin, farklı olduğunun ve yürütme kuvvetiyle, yasama kuvvetinin ayrı ellerde olduğunun somut bir göstergesidir. Bu konudaki eleştirilerin de bir anlamda tekzibi mahiyetindedir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli: Ceza indirim teklifini beklemeye aldık
04 Aralık 2019 16:31		 CHP Sözcüsü Öztrak: Kamu bankalarında ne oluyor
04 Aralık 2019 16:26
Türkiye, Özbekistan'da hekim yetiştiriyor
04 Aralık 2019 16:14		 Ak Partili Çelik: Türkiye olmadan NATO düşünülemez
04 Aralık 2019 16:04
'2020 yılında ithalat işlemlerini de dijital ortam yapacağız'
04 Aralık 2019 15:54		 Soylu: Karakollarda işkence iddiaları azalıyor
04 Aralık 2019 15:38
CHP'li Özel: Erdoğan yeri geldiğinde çevreciymiş gibi yapıyor
04 Aralık 2019 15:36		 'Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi oyunun dışında tutma çalışmaları engellendi'
04 Aralık 2019 15:29
2020 bütçesinin görüşme takvimi
04 Aralık 2019 15:06		 Ali Babacan yeni parti için başvuru yaptı mı?
04 Aralık 2019 14:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:47 - 'Anadolu Farm' davasında 3 tahliye16:45 - FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne hapis cezası16:42 - TBMM Genel Kurulu toplandı16:34 - Ordu'da Ceren Özdemir cinayetinin şüphelisi yakalandı16:31 - Bahçeli: Ceza indirim teklifini beklemeye aldık16:26 - CHP Sözcüsü Öztrak: Kamu bankalarında ne oluyor16:21 - Ankara MEM, 917 öğretmenin TC No'larını yayınladı16:15 - Başkentte kar yağışı etkili oluyor16:14 - Türkiye, Özbekistan'da hekim yetiştiriyor16:12 - FETÖ şüphelisi 4 eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istendi
16:07 - Acun Ilıcalı: Fox TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti16:04 - Ak Partili Çelik: Türkiye olmadan NATO düşünülemez15:57 - Erdoğan'ın sözleri iki ili karşı karşıya getirdi15:54 - '2020 yılında ithalat işlemlerini de dijital ortam yapacağız'15:50 - Hayat kurtarmak için yarışan Ambulans şoförleri birbirleriyle yarıştı15:45 - Termik santral maddesi kanundan çıkarıldı15:43 - Yeni detaylar ortaya çıktı! Ceren'in katilini ablası görmüş15:38 - Soylu: Karakollarda işkence iddiaları azalıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
Daire Başkanı öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçakladı
Emekliye 5 aylık zam ve fark
Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında
YSK, Ak Partili belediye başkanını görevden alacak
Burak Yılmaz da 'çakarlı'
Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin
Borcu nedeniyle Ankapark'ın elektriği kesildi
Tütün mamullerinde düz paket uygulaması yarın başlıyor
Kol saati ve yüzük nedeniyle KPSS iptaline Danıştay 'dur' dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bulgurlama 2
vartolu 2
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 2
winter is coming 2
yasak 2
netflix 1
sahte peygamber 4
08.12.2019 kasimpasa vr besiktas maci 1
Adalet bakaninin adaletsizlikten şikayet etmesi 4
Pusat 3
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
Kırşehir Çiçekdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam