'Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu' 2 bin 250 personelin katılımıyla devam ediyor
|04 Aralık 2019 15:18
|Yazdır
Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2 bin 250 personelin katılımıyla 23 Kasım'da başlatılan "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" aralıksız devam ediyor.
Munzur Vadisi'nde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve kent genelindeki 50 civarındaki teröristin etkisiz hale getirilmesi için İl Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan operasyon, olumsuz hava koşullarına rağmen kararlılıkla sürüyor.
Jandarma komando, jandarma özel harekat ile polis özel harekat timlerinden oluşan 150 operasyon timi, bölgede yaptığı arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda sığınak ve barınak tespit etti.
Güvenlik güçlerince 12 gündür süren operasyonda belirlenen sığınak ve barınaklardaki yaşam malzemeleri imha edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne hapis cezası
04 Aralık 2019 16:45
|FETÖ şüphelisi 4 eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istendi
04 Aralık 2019 16:12
|Eski HSYK üyesi Hüseyin Serter'e FETÖ'den hapis cezası
04 Aralık 2019 15:34
|Baransu'nun 'devletin gizli belgelerini ifşa etme' davasında görevsizlik kararı
04 Aralık 2019 15:31
|Eski HDP'li vekile PKK propagandasından hapis cezası
04 Aralık 2019 15:22
|TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye
04 Aralık 2019 14:50
|MSB: PKK/YPG 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katletti
04 Aralık 2019 14:30
|Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin işletmecisi ve eşine hapis
04 Aralık 2019 13:13
|FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası
04 Aralık 2019 13:09
|FETÖ'den serbest bırakılan astsubaya savcılık itiraz edince tutuklandı
04 Aralık 2019 12:20