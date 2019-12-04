'Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu' 2 bin 250 personelin katılımıyla devam ediyor

Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2 bin 250 personelin katılımıyla 23 Kasım'da başlatılan "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" aralıksız devam ediyor.

Munzur Vadisi'nde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve kent genelindeki 50 civarındaki teröristin etkisiz hale getirilmesi için İl Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan operasyon, olumsuz hava koşullarına rağmen kararlılıkla sürüyor.

Jandarma komando, jandarma özel harekat ile polis özel harekat timlerinden oluşan 150 operasyon timi, bölgede yaptığı arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda sığınak ve barınak tespit etti.

Güvenlik güçlerince 12 gündür süren operasyonda belirlenen sığınak ve barınaklardaki yaşam malzemeleri imha edildi.