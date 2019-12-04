Türkiye'de üretildi, Avrupa'da 'yılın otomobili' adayı
|04 Aralık 2019 15:20
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Türkiye'de üretilen Corolla, otomotiv sektörünün "oscarı" olarak nitelendirilen "Avrupa'da Yılın Otomobili-Car of the Year" finalistleri arasında yerini aldı.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 Toyota fabrikasında üretilen Corolla, ilk üretildiği 1966 yılından bu yana 46 milyon adetten fazla satışıyla "dünyanın en fazla tercih edilen otomobili" olmayı sürdürüyor.
30 aday otomobil arasından Avrupa'da Yılın Otomobili seçimi için 7 finalistten biri olan Toyota Corolla, Türkiye'de de Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 2019'da düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında birinciliği elde etmişti.
"Avrupa'da Yılın Otomobili" finalisti Corolla, premium segment seviyesine yükseltilen prestijli iç tasarımı ile tamamen yenilenmiş modern kabin, mükemmel bir görsellik ve dokunsal kaliteyi de sunuyor.
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