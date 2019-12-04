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'Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi oyunun dışında tutma çalışmaları engellendi'

Bakan Dönmez: (Libya ile imzalanan mutabakat) Öncelikle iki ülkenin parlamentolarında bu anlaşmanın onaylanması gerekiyor, sonrasında ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak
 04 Aralık 2019 15:29
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'Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi oyunun dışında tutma çalışmaları engellendi'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Libya'nın imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi oyunun dışında tutma çalışmalarının engellendiğini söyledi.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında 81 ilden gelen madencilerle bakanlıkta bir araya gelen Dönmez, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uzun zamandır sondaj ve sismik gemileriyle çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Dönmez, şu anda gerçekleştirilen 5'inci sondajın adanın biraz daha güneyinde yapıldığını ifade etti.

Dönmez, Libya ile imzalanan muhtırayla, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denklemin ve oyunun dışında tutmaya dönük çalışmaların engellendiğini dile getirdi.

Uluslararası deniz hukukuna göre de anlaşmanın doğruluğuna dikkati çeken Dönmez, "Anlaşma kapsamında bize tanınan yetki alanlarında diğer bölgelerde olduğu gibi ruhsat vereceğimiz kuruluşlarımız, petrol ve doğal gaz araması ve üretimine ilişkin çalışmalarına başlayacaklar." diye konuştu.

Söz konusu çalışmaların başlaması için öncelikle her iki ülkenin parlamentolarında anlaşmanın onaylanması gerektiğini vurgulayan Dönmez, "O süreç tamamlandıktan sonra da ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak." ifadesini kullandı.

- "13 termik santralin 3'ünde sorun yok"

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesi düzenlemesine ilişkin ise "Bu kapsamda 13 santral var, bunlardan 3'ünde sorun yok. Diğerlerinin de hepsi aynı seviyede değil. Bir kısmı yatırımlarına başladı ve dönüşümlerini yapıyorlar. Dolayısıyla hepsini aynı şekilde değerlendirmek doğru olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve tesis sahipleriyle de görüştüklerini ve eksikliklerin çevre uyumu açısından tamamlanmasını arzu ettiklerini aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"İşin enerji arz güvenliği boyutu da var, ama hamdolsun bu santrallerden çalışamayacak olanlar olursa, bunların yerine çalışabilecek kurulu güçlerimiz var. Özellikle doğal gaz santrallerimizin potansiyel kapasitesi yüksek. Bu süreci enerji arz güvenliği açısından bir sıkıntı yaşamadan yürütmüş olacağız. Yıl sonuna kadar hangi santraller hazır, hangileri değil bunlar da netleşmiş olacak. Bacası olmayan ya da çalışamaz durumda olanlar yıl başı itibarıyla işletilemez hale gelecek. Bacaları olanların ise rehabilitasyona, yeni standartlara ve emisyon değerlerine göre bir uyum sürecine ihtiyacı var."

Anadolu Ajansı
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